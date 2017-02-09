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/Здоровье/

Ейские врачи расширили спектр лапароскопических операций

Ейские врачи увеличили перечень заболеваний, при которых возможно бесшовное хирургическое вмешательство.

Раньше лапароскопические операции в районном центре были возможны только при одном заболевании. Расширение спектра услуг стало возможно с появлением в штате хирурга высшей категории. Бескровному методу планируют обучить и молодых хирургов больницы. 

«Есть у нас сейчас два хирурга, которые имеют сертификат эндоскописта. В последующем обучим 75-80% сотрудников, сертифицируем», — сказал заведующий отделением неотложной хирургии ейской ЦРБ Сергей Чикишев. 

При лапароскопии не требуется разрез, все манипуляции производятся через небольшие проколы. Метод практически не оставляет шрамов, и на больничной койке пациент проведет гораздо меньше времени. Кроме того, сейчас ейские врачи готовятся получить лицензию на установку тазобедренных и коленных суставов.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Здоровье

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