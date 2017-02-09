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В Севастополе семейным и участковым врачам повысят зарплату
Правительство Севастополя будет ежемесячно доплачивать участковым и семейным врачам по 5 тыс рублей.
Правительство Севастополя утвердило порядок предоставления региональной доплаты участковым терапевтам и педиатрам, а также врачам общей семейной практики. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства.
«Размер ежемесячной доплаты для врачей устанавливается в размере 5 тыс рублей»,– сказала и.о. директора департамента здравоохранения города Ольги Емельяненко.
Региональная доплата участковым медицинским сестрам предусмотрена в размере 2,5 тыс рублей в месяц.
На региональные доплаты врачам и медсестрам в городском бюджете на 2017 год предусмотрено 32,3 млн рублей.
Источник: c-inform.info