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/Здоровье/

В Севастополе семейным и участковым врачам повысят зарплату

Правительство Севастополя будет ежемесячно доплачивать участковым и семейным врачам по 5 тыс рублей.

Правительство Севастополя утвердило порядок предоставления региональной доплаты участковым терапевтам и педиатрам, а также врачам общей семейной практики. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства.

«Размер ежемесячной доплаты для врачей устанавливается в размере 5 тыс рублей»,– сказала и.о. директора департамента здравоохранения города Ольги Емельяненко.

Региональная доплата участковым медицинским сестрам предусмотрена в размере 2,5 тыс рублей в месяц.

На региональные доплаты врачам и медсестрам в городском бюджете на 2017 год предусмотрено 32,3 млн рублей.

Источник: c-inform.info

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Категория: Новости / Здоровье

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