На Кубани хирурги прооперировали пациента с редкой болезнью сердца

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На Кубани врачи Центра грудной хирургии экстренно провели операцию 59-летнему мужчине с редкой болезнью сердца.

Мужчина обратился в больницу с жалобами на кашель, отдышку, повышенную утомляемость и на «вечерние скачки» температуры до 37-37,5°. По словам больного, проблемы со здоровьем начались у него еще два года назад, однако к врачам он не обращался. Мужчине провели эхокардиографию, которая выявила редкое сердечное заболевание — ложную аневризму, достигшую больших размеров, после чего его немедленно госпитализировали.

«Оказалось, что пациент 14 лет назад перенес инфаркт миокарда, после чего на стенке левого желудочка образовался небольшой дефект. Чрезмерными физическими нагрузками мужчина усугубил ситуацию, и через возникший надрыв кровь стала поступать в перикард. В этом случае сердце могло остановиться в любую минуту», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как отмечает ведомство, несмотря на возможные риски операция прошла успешно. Сейчас пациент идет на поправку.

Источник: yuga.ru