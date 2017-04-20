В Ингушетии с начала 2017 года зарегистрировали 57 ВИЧ-инфицированных

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В Ингушетии выявлено 57 случаев ВИЧ-инфицированных за 4 месяца текущего года, такое же число зарегистрировано за весь 2016 год, сказала главный врач ГБУ.

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями» Луиза Бекмурзиева на совещании межведомственной комиссии по вопросам противодействия распространению ВИЧ/СПИДа и вирусных гепатитов на территории Республики Ингушетия, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего в республике зарегистрировано 1203 больных, но это цифра должна умножиться на три по данным Всемирной организации здравохранения, так как не все знают о своей болезни.

«К сожалению, люди не очень охотно идут в «СПИД-центр», так как боятся, что кто-то их увидит и узнает о болезни. Поэтому врачи проводят выезды 3–4 раза в неделю к тем больным, которые не очень дисциплинированы и не любят приходить в центр, делают забор крови и выдают им препараты. Это все очень серьезно отслеживается, чтобы они не прерывали терапию», — подчеркнула Луиза Бекмурзиева.

На совещании было предложено усилить пропаганду духовных ценностей и традиций ингушского народа в воспитании молодежи, внедрения программы обследования на ВИЧ/СПИД молодых людей, намеревающихся вступить в брак.

Источник: «Кавказ Сегодня»