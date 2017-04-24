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/Здоровье/

Минздрав предложил указывать на бутылках предельную дневную дозу алкоголя

Минздрав предлагает писать максимально допустимую дозу алкоголя в день на этикетке бутылки. Этот пункт содержится в доработанной стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года, разработанной Минздравом.

В начале недели министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что Минздрав скорректировал стратегию ЗОЖ. В предыдущей версии стратегии Минздрав предлагал законодательно обязать производителей размещать на этикетках бутылок для водки информацию о вреде ее пагубного употребления. В скорректированном варианте предлагается писать на всех бутылках с алкоголем, сколько можно выпить в день: документом предлагается «законодательное закрепленное размещение на этикетках алкогольной продукции информации о вреде ее избыточного потребления с указанием предельно допустимой дозы в миллилитрах в сутки».

Стратегия по-прежнему предлагает запретить продажу алкоголя гражданам в возрасте до 21 года и торговлю алкоголем в интернете. Среди других мер — планомерное увеличение акцизов на водку, подавление производства и продажи нелегального алкоголя. Также стратегия предлагает ввести запрет на производство спиртсодержащих настоек емкостью более 30 мл и продавать в аптеках более одного флакона таких настоек в руки, запретить производство и продажу спиртсодержащих моющих средств.

Источник: RNS

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Категория: Новости / Здоровье

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