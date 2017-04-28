В Новороссийске рассказали о профилактике болезни Паркинсона

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В городской поликлинике посёлка Верхнебаканский (Новороссийск) прошел «День здоровья», посвященный профилактике болезни Паркинсона. Консультации врачей терапевта и невролога пришли получить 37 человек

О болезни Паркинсона сегодня известно практически каждому, а некоторые люди знакомы с ней лично. Это не всегда только лица пожилого возраста, ведь родственникам, проживающим вместе с пациентом-паркинсоником также приходится менять свой образ жизни в пользу болезни.

Профилактика болезни Паркинсона интересует многих людей, но, к сожалению, ее как таковой не существует, ведь большая часть диагностированных случаев болезни носит исключительно идиопатический характер. А когда неизвестна причина, то предупредить ее не представляется возможным.

Но это вовсе не значит, что профилактика Паркинсона невозможна, предотвращение болезни – это реальность, причем отнюдь не сложная.

Главный механизм развития болезни Паркинсона лежит в гибели нервных клеток – нейронов в среднем мозге и в тех мозговых отделах, где наблюдается выработка дофамина. В большинстве случаев специалисты считают, что этот дегенеративный процесс вызван возрастными изменениями, и только малый процент всех заболевший людей имеют в анамнезе заболевания, ставшие причиной паркинсонизма.

Отсюда следует вывод о том, что необходимо максимально поддерживать работоспособность организма на любом возрастном этапе, а пожилым людям особенно. Для обеспечения подобных условий нужно выделить факторы, которые и будут являться профилактикой болезни Паркинсона.

1. Питание. Как бы это банально не звучало, но мы действительно зависим от еды. И правильно гласит пословица: «Мы есть то, что мы едим». Следует сохранять здоровье сосудистой системы, сердца, предотвращать развитие атеросклероза, обеспечивать нормальное питание мозговым клеткам, отвечающим за выработку дофамина и не только.

Самые главные принципы диеты для профилактики Паркинсона заключаются в следующем:

- Рекомендуется в большом количестве употреблять свежие фрукты, овощи, зелень. Питание должно содержать цельные злаки, отруби, которые улучшают перистальтику и препятствуют возникновению запоров. Желательно, чтобы пища была протертой, легкой к усвоению.

- Ограничить следует белковые продукты пациентам, которые уже принимают препараты леводопа, т.к. чистый, качественный белок снижает эффективность препарата.

- Исключить следует простые углеводы, жирные продукты. Важно не допускать образование лишнего веса.

Подобные рекомендации помогут не просто предотвратить заболевание, но и максимально долго сохранять молодость, здоровье, активность и общую работоспособность. Такие принципы питания полезны в любом возрасте.

2. Физическая активность. Частое пребывание на свежем воздухе и подвижный образ жизни. Вот залог здоровья и отличная профилактика болезни Паркинсона. Организм насыщается кислородом, процессы кровообращения стабилизируются, улучшаются – все это положительно отражается на деятельности головного мозга и его структур.

3. Максимальная умственная нагрузка. После выхода на пенсию многие люди перестают уделять внимание своей умственной деятельности. Рекомендации специалистов сводятся к тому, что нужно чаще выделять время на разгадывание кроссвордов, создание поделок, например, по методике оригами.

4. Укрепление иммунитета. Профилактика болезни Паркинсона включает и этот пункт, потому что вирусные инфекции чаще одолевают ослабленный организм, в результате чего простуда может дать осложнения и на мозговые оболочки, что приводит, порой, к необратимым последствиям.

О мерах профилактики, которые включены и в план комплексного лечения болезни Паркинсона, пациентам должен рассказывать врач. Важно понимать, что любые методы нужно подбирать с учетом индивидуальных особенностей организма. Если вы хотите предотвратить или приостановить прогрессирование болезни, приходите в наш медицинский центр.

Помните, что самая главная мера профилактики Паркинсона – это своевременная диагностика и комплексное обследование. Не миритесь с возрастом, продлите жизнь своего мозга, а мы поможем вам это сделать без препятствий и промедлений!

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Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы. Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин, — прежде всего в чёрной субстанции, а также и в других отделах центральной нервной системы. Недостаточная выработка дофамина ведет к активирующему влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга. Ведущими симптомами (иначе: основные или кардинальные симптомы) являются:

мышечная ригидность;

гипокинезия;

тремор;

постуральная неустойчивость.

Современная медицина пока не может излечить заболевание (этиологическая или патогенетическая терапия), однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни[3].

Термин «паркинсонизм» является общим понятием для ряда заболеваний и состояний с вышеназванными ведущими симптомами. Однако наиболее значимой из форм паркинсонизма является болезнь Паркинсона — идиопатическое заболевание (что означает болезнь самостоятельную, не вызванную генетическими нарушениями или другими заболеваниями).

Своим названием болезнь Паркинсона обязана французскому неврологу Жану Шарко. Он предложил назвать её в честь британского врача и автора «Эссе о дрожательном параличе» Джеймса Паркинсона, чей труд не был должным образом оценён при жизни.

Источник: Управление здравоохранения Новороссийск