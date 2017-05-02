Новосибирские ученые считают, что ген NKPD1 обусловливает предрасположенность к депрессии

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Группа исследователей под руководством Надежды Белоноговой (РАН, Новосибирск) и Найяф Армин (Медицинский центр Университета Эразмус, Роттердам, Нидерланды) изучила генетические особенности жителей деревни Рюкфен, небольшого изолированного поселения на юге Нидерландов. В ходе исследования обнаружилась явная взаимосвязь между редкими вариантами гена NKPD1 и симптомами депрессии. Вероятно, это открытие поможет в дальнейшем понять молекулярную патологию этого столь часто наблюдаемого заболевания и в конечном итоге сделать методы диагностики и лечения депрессии гораздо более эффективными. Результаты исследования опубликованы в текущем издании журнала Biological Psychiatry от 15 апреля.

Как известно, генетика обусловливает многие патологии, а в частности и повышает риск возникновения депрессии. Однако выявить конкретные гены, виновные в предрасположенности человеческого организма к депрессии, ученым долгое время не удавалось. Секвенируя все представленные в выборке ДНК (то есть определяя последовательность нуклеотидов и аминокислот ДНК, кодирующих матричные РНК, и в конечном счете белки), Надежда Белоногова и ее голландские коллеги отыскали тот самый ген, который может быть в ответе за значительную долю наследственного риска депрессии.

Чтобы идентифицировать этот ген, исследователи решили отследить генетику жителей деревни Рюкфен до их предков, живших в социальной изоляции до середины прошлого века. Генетическая изоляция в такой популяции ведет к закреплению и усилению редких вариантов генов за счет малой генетической вариативности, что дает прекрасную выборку для выявления редких вариантов. При анализе ученые изучили геномы приблизительно двух тысяч человек, за которыми были замечены склонность к депрессии или депрессивная симптоматика.

Методом полноэкзомного секвенирования (для изучения различных долей ДНК, содержащих генетический код для производства белков) Надежда и ее коллеги обнаружили, что наличие нескольких вариантов гена NKPD1 стабильно коррелирует с наиболее высокими показателями депрессивной симптоматики. Связь между симптомами депрессии и геном NKPD1 проверили на независимой выборке представителей общей популяции, в результате чего были выделены еще и другие варианты гена.

Разъясняя предполагаемую роль NKPD1 в человеческом организме, доктор Армин отметил, что вовлеченность NKPD1 в синтез сфинголипидов, отвечающих за межклеточное сообщение и в изобилии присутствующих в нервных тканях, особенно занятна. По всей видимости, аномальный уровень сфинголипидов в крови можно расценивать при терапии как показатель большинства депрессивных расстройств.

Равно как и прочим психиатрическим расстройствам, депрессии недоставало генетических и биохимических маркеров, по которым врачи могли бы ориентироваться при постановке диагноза. Надежда Белоногова и ее коллеги уверены, что теперь лечение депрессивных расстройств может перейти в эру точности за счет того, что наконец появилась возможность беспристрастных измерений и объективного анализа молекулярной патологии заболевания.

Источник: Пресс-служба Минобрнауки России