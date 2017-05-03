Т. Кусайко: Необходимо наладить выпуск детских форм различных лекарственных средств

/Здоровье/

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области, член Комитета СФ по социальной политике, член Совета по делам здравоохранения при Совете Федерации Татьяна Кусайко прокомментировала сложившуюся ситуацию при лекарственном лечении порока сердца у детей.

При таком заболевании сердечно-сосудистой системы в государственных гарантиях предусмотрено лечение. Однако проблема заключается в том, что существующие препараты не имеют дозировок для маленьких пациентов, а перефасовка препаратов под специальные нужды в аптеках запрещена законодательно.

К сожалению, препараты в виде таблеток выпускают исключительно с дозировкой для взрослого человека. Чтобы использовать их для ребенка, необходимо одну таблетку разделить на множество равных частей, в зависимости от веса пациента, что невозможно, поскольку действующее вещество распределено неравномерно. При этом крайне важна точность дозировки, так как от нее напрямую зависит жизнь пациента, сказала парламентарий.

Сенатор подчеркнула серьезность существующей проблемы. «Эта ситуация характерна для всей страны и касается лекарственных средств педиатрического профиля. Между тем решить вопрос крайне важно, ведь передозировка может привести к осложнениям и, соответственно, ухудшению состояния здоровья ребёнка. Поэтому считаю необходимым наладить выпуск детских форм различных лекарственных средств».

«Будет подготовлено обращение в Министерство здравоохранения РФ и к представителям фармацевтической промышленности с просьбой обратить внимание на эту проблему», – подчеркнула Татьяна Кусайко.

Источник: Совет Федерации