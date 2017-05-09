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/Здоровье/

Роспотребнадзор предупреждает о вирусе энцефалита в козьем молоке

В Роспотребнадзоре предупреждают об опасности употребления сырого козьего молока в районах, где распространён клещевой энцефалит.

Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве, потому следует осторожно относится к употреблению молока. В случае, если клещ инфицирован, вирус может оказаться в сыром молоке. Тщательная температурная обработка приводит к обеззараживанию продукта.

В каждом субъекте Российской Федерации в федеральных бюджетных учреждениях здравоохранения Роспотребнадзора и их филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза), сообщает Роспотребнадзор.

Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайтах территориальных Управлений Роспотребнадзора.
Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Источник: Роспотребнадзор

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Категория: Новости / Здоровье

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