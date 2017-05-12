В Ханты-Мансийске  прошёл форум «Индустрия здравоохранения - 2017: в фокусе внимания - вирусные гепатиты»

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В Ханты-Мансийске прошёл совместный с комитетом по охране здоровья Государственной Думы РФ и Минздравом РФ форум в рамках Федерального проекта «Индустрия здравоохранения - 2017: в фокусе внимания - вирусные гепатиты». Форум собрал более 130 профессионалов в области лечения вирусных заболеваний, а также администраторов здравоохранения и представителей пациентских организаций.

Первый региональный форум состоялся в Ханты-Мансийске и объединил профессионалов столицы округа, а также Сургута, Нефтеюганска и Тюмени. Эксперты обсудили современные подходы к лечению гепатита С, а также фармакоэкономические аспекты лечения, организацию лечения больных гепатитом С в регионе, особенности лекарственного обеспечения населения.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Ирина Шестаковасчитает проект важным как для регионов, так и для страны в целом: «Для нас всех крайне важно на уровне руководителей здравоохранения, на уровне врачей проводить такие встречи. Я много езжу по стране и вижу, что даже в регионах, где хватает бюджета, не используют возможности безинтерфероновой терапии, хотя это рационально как с клинической, так и с фармакоэкономической точек зрения, т.к. при более низкой цене интерфероновых препаратов конечная стоимость лечения всё равно оказывается выше. Мы должны учитывать эту дополнительная нагрузку на бюджет. Плюс мы должны ставить более амбициозные цели по количеству вылеченных пациентов. Перспективы «Глобальной стратегии сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2021 гг.» Всемирной ассамблеи здравоохранения – это ликвидация вирусного гепатита как проблемы общественного здравоохранения, сокращение новых инфекций вирусного гепатита на 90% и сокращение случаев смерти из-за вирусного гепатита на 65% к 2030 году. Мы сейчас умеем лечить гепатит C, значит, и мы внутри своей страны должны стремиться к таким же результатам».

Председатель правления Межрегиональной общественной организации содействия пациентам с вирусными гепатитами Никита Коваленко рассказал о том, как в региональном масштабе и в масштабе страны в целом пациентские организации помогают больным справиться с болезнью и, главное, вовремя обследоваться:«Своевременным выявлению и началу лечения у нас мешают две вещи: стигматизация больных гепатитами и то, что люди порой просто не знают о возможности пройти обследование. Решение обеих задач требует системного подхода и долгой работы.

Я рад тому, что Федеральный проект «Индустрия здравоохранения-2017: в фокусе внимания- вирусные гепатиты» поднимает важные для врачей и пациентов темы и позволяет нам говорить не только о том, что мы имеем сейчас, но и о перспективах».

Федеральный проект организуется при поддержке Комитета Государственной Думы по охране здоровья, региональных органов государственного управления в сфере здравоохранения, Международной Ассоциации специалистов в области инфекций (МАСОИ), а также отраслевых ассоциаций: «Ассоциации Российских фармацевтических производителей» (АРФП), «Российской ассоциации аптечных сетей» (РААС), Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и российской исследовательской компании DSM Group. Генеральным и стратегическим информационными партнёрами выступили газета «ЛекОбоз» издательства «Аргументы и факты» и РИА АМИ. Проект поддержали фармацевтические компании Bristol-Myers Squibb и «Р-Фарм».

«У нас уже есть уникальный, накопленный в 2016 году опыт проведения региональных форумов по всей России: мы увидели, как остро нуждаются профессионалы и пациенты в обмене опытом, в обсуждении важнейших вопросов лекарственного обеспечения и лечения. В 2017 году большую часть форумов мы проводим в рамках Федерального проекта «Индустрия здравоохранения-2017: в фокусе внимания - вирусные гепатиты». Это важная социальная миссия. Мы очень рады, что аудитория благодарна нам за эту работу», - говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор компании-организатора DSM Group Сергей Шуляк.

В 2017 году география форумов «Индустрия здравоохранения» охватывает Ханты-Мансийский автономный округ, Архангельскую, Саратовскую, Калининградскую, Кировскую области, Республику Башкортостан, Красноярский край и будут посвящены вопросам лекарственного обеспечения социально значимых заболеваний, хронического гепатита С.