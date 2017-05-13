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/Здоровье/

В Крыму зафиксирована вспышка АЧС

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в трех районах республики Крым.

Геном вируса АЧС выделен 10 мая в результате лабораторных исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» в патологическом материале, отобранном от трупов диких кабанов, обнаруженных:

  • в 2,5 и 3 километрах северо-западнее с. Громовка муниципального образования городского округа Судак Республики Крым;
  • в 1,5 км северо-западнее г. Судак Республики Крым;
  • в 1,3 км северо-восточнее с. Ферсманово Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Республики Крым под контролем Управления Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севастополь. Первоочередные мероприятия проводятся. 

Источник: Россельхознадзор

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Категория: Новости / Здоровье

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