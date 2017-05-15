Лейла Адамян стала «Почетным членом Американского Колледжа Акушеров – Гинекологов» на форуме ACOG – 2017

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Впервые в истории ACOG российский ученый, академик РАН, профессор Лейла Владимировна Адамян стала «Почетным членом Американского колледжа акушеров-гинекологов». За 65-летнюю историю общества высокой награды удостоены 104 специалиста, из них всего 9, включая Лейлу Владимировну, женщины. Награда присуждается медикам за выдающиеся заслуги в акушерстве и гинекологии или в смежных дисциплинах. Один из основных критериев присуждения звания: бесспорная известность достижений кандидата в своей стране и в мире.

«Для меня этот титул является символом признания достижений нашей медицины и науки, высокой оценки нашего здравоохранения в целом. Я много лет (с 1989 года) являюсь членом ACOG. Многие из известных профессоров американских университетов – лидеров различных направлений в акушерстве и гинекологии - мне хорошо знакомы, с некоторыми из них на протяжении этих многих лет были проведены конференции, конгрессы, совместные операции, в том числе по новым высоким технологиям, фундаментальным аспектам в области эндометриоза, бесплодия, пороков развития и многих других. Хочу с гордостью отметить, что, по некоторым направлениям, мы действительно опережаем, и приятно осознавать, что наши американские коллеги это признают. О чем свидетельствует избрание меня «Почетным членом ACOG». Хочется также отметить, что сама церемония инаугурации прошла на очень высоком уровне. А также, что этот титул не просто формальность. Он имеет и свои преференции, главная из них - возможность участия во всех мероприятиях под эгидой ACOG».

*Лейла Владимировна Адамян

Автор 17 изобретений и многочисленных трудов в области гинекологии. Мастерски владеет всеми видами традиционных гинекологических операций. Главный акушер-гинеколог России. Л. В. Адамян является президентом общества репродуктивной медицины и хирургии и Российской ассоциации эндометриоза, вице-президентом Национальной ассоциации гинекологов-эндоскопистов России. Под её руководством организовано и проведено на базе НЦ АГиП 26 Международных конгрессов по различным аспектам гинекологии, на которых присутствовало более 10000 участников, а с 2006 г. — и ежегодные Международные конгрессы по репродуктивной медицине.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002)

Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2001) — за разработку и внедрение в практику эндоскопических методов в гинекологии[1]

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009) и III степени (2014)

Лауреат "Золотой медали имени Льва Николаева"

Источник: Министерство здравоохранения Краснодарского края