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/Здоровье/

Перечень показаний для абортов в рамках ОМС сократили с 13 позиций до одной

Минздрав России сообщил, что с 1996 года перечень показаний для абортов сократили с 13 позиций до одной в рамках ОМС.

Ранее в Русской православной церкви сообщили о сокращении в России перечня показаний для проведения женщине аборта в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). 

В декабре 2016 года экспертная рабочая группа, возглавляемая министром Михаилом Абызовым, отклонила предложение вывести аборты из системы ОМС, за исключением случаев по медицинским показаниям.

Авторы инициативы предложили оставить в перечне услуг программы ОМС только аборты по медицинским показаниям, которые при этом должны производиться исключительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Здоровье

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