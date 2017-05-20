Перечень показаний для абортов в рамках ОМС сократили с 13 позиций до одной

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Минздрав России сообщил, что с 1996 года перечень показаний для абортов сократили с 13 позиций до одной в рамках ОМС.

Ранее в Русской православной церкви сообщили о сокращении в России перечня показаний для проведения женщине аборта в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

В декабре 2016 года экспертная рабочая группа, возглавляемая министром Михаилом Абызовым, отклонила предложение вывести аборты из системы ОМС, за исключением случаев по медицинским показаниям.

Авторы инициативы предложили оставить в перечне услуг программы ОМС только аборты по медицинским показаниям, которые при этом должны производиться исключительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения.

Источник: Юга.ру