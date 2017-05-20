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/Здоровье/

Военные хирурги в Калининграде спасли жизнь ветерану

В военно-морском клиническом госпитале Балтийского флота впервые проведена сложная операция по сохранению ноги обречённому на ампутацию пациенту.

По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения госпиталя Балтийского флота Александра Азарова  операция проводилась под местной анестезией, что свело к минимуму побочный эффект и противопоказания.

Военному пенсионеру 63-летнему Анатолию Данкову еще год назад врачи поставили диагноз – закупорка венозных сосудов. Ему была сделана операция, но спустя некоторое время болезнь вновь вернулась.

Возникла угроза ампутации ноги до третьей части бедра. В противном случае Анатолию Данкову грозил летальный исход.

Военные врачи нашли выход из сложной ситуации. Использовав свой опыт, знания и возможности, врачи прооперировали ветерана. 

Операция длилась четыре часа. При этом пациент находился в полном сознании. Врачам удалось восстановить кровоток и полностью восстановить двигательные функции ноги.

Опыт хирургов военного госпиталя Балтийского флота был применен еще к двум пациентам, которым также удалось избежать ампутации.

Источник: пресс-служба Балтийского флота

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Категория: Новости / Здоровье

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Военные хирурги в Калининграде спасли жизнь ветерану