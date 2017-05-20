Роспотребнадзор сообщил о дефиците питьевой воды в Ростовской области

/Здоровье/

Роспотребнаадзор заявил об остром дефиците питьевой воды в Ростовской области и отклонении от гигиенических показателей.

В области до сих пор остается актуальным вопрос загрязнения воды канализационными стоками. Из-за отсутствия обеззараживания сточных вод, их качество в 2016 году не отвечало гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в 7,6% проб, а паразитологическим показателям — в 0,6% проб.

«По итогам 2016 года вода в местах водозаборов не отвечала гигиеническим требованиям по химическим показателям в 36,1% проб, по показателям мутности, наличия железа, марганца, сероводорода, нитратов, аммиака, сухого остатка, хлоридов, сульфатов, магния, натрия не отвечала гигиеническим требованиям в 72,2% проб», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В течение 2016 года специалистами управления было проведено 77 плановых и 117 внеплановых мероприятий по надзору. За выявленные нарушения к административной ответственности было привлечено 341 юридическое и должностное лицо, наложено штрафов на общую сумму более 3 млн рублей.

С целью устранения выявленных нарушений выдано 115 предписаний и вынесено 126 представлений. В адрес органов местного самоуправления и предприятий ВКХ направлено 662 информационных письма для принятия управленческих решений.

Кроме того, в судебные органы направлено восемь исков в отношении хозяйствующих субъектов.

Источник: Юга.ру