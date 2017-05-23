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/Здоровье/

В Новороссийске прошла акция ко Дню борьбы с меланомой

В Онкологическом диспансере прошла акция ко Дню борьбы с меланомой.В ходе акции было осмотрено 197 человек, выявлено 7 подозрений на рак.

Цель акции - привлечь внимания населения к важности профилактических осмотров. Решающее значение для успешного лечения меланомы имеет ранняя диагностика, т.к. это самая злокачественная опухоль, локализующаяся преимущественно на коже человека. Основным провоцирующим фактором развития этого заболевания является ультрафиолетовое излучение.

Ежегодно меланома уносит жизни более 50 000 людей во всем мире, многие из которых погибают из-за позднего обращения к специалисту. Между тем как в 90% случаев ранняя диагностика позволяет успешно избежать трагического варианта развития болезни. Благодаря проведению этой акции год от года растет количество обследованных пациентов.

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Категория: Новости / Здоровье

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