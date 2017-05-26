Вице-губернатор Анна Минькова высоко оценила работу Новороссийского краевого комплексного центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями

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В рамках рабочей поездки в муниципалитет замглавы региона проинспектировала социальные объекты города, а также провела совещание по вопросу развития реабилитационной помощи детям с аутизмом.

Новороссийский краевой комплексный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями был открыт в 2015 году. Комплексную поддержку здесь получают дети и подростки от 3 до 18 лет, имеющие различные особенности развития.

Социальную, педагогическую, медицинскую реабилитацию проходят, в том числе дети с аутизмом. В помещении есть тренажерный зал, лечебная физкультура, бассейн, музыкальный класс. С ребятами работают высококвалифицированные педиатры, логопеды и психологи.

– В центре применяются действительно уникальные методики. Самое главное, что мы видим эффект от этой работы, его видят родители. Дети, которые здесь занимаются, а их здесь будет больше, получают реальные результаты на выходе. И мы выполняем самую главную задачу, мы их социализируем, – отметила Анна Минькова, подчеркнув, что подобных учреждений на Кубани должно быть больше.

Этот вопрос вице-губернатор подняла на краевом совещании, в котором приняли участие руководители профильных министерств и ведомств. По словам и.о. министра труда и социального развития Краснодарского края Сергея Белопольского, сегодня в регионе около 1000 детей с расстройством аутистического спектра.

Центр в Новороссийске считается одним из передовых в вопросах помощи таким детям. Разработки специалистов внедряются в работу аналогичных организаций Краснодара, Сочи и Ейска.

Сегодня также важно предоставить возможность некоммерческим организациям заниматься данным сектором работы, считает Сергей Белопольский.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Новороссийск Анна Минькова осмотрела МБУ «Городская больница № 1», а также Новороссийский онкологический диспансер.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края