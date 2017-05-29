В Белореченском районе двое местных жителей, больных активной формой туберкулеза, помещены на принудительное лечение
Прокуратура Белореченского района в ходе проверки выявила двух местных "уклонистов" с активной формой туберкулёза, которые несли угрозу окружающим.
Двое местных жителей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере с активной формой туберкулеза, неоднократно нарушали санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклонялись от обследования в целях выявления и лечения туберкулеза.
По данному факту межрайонной прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц в Белореченский районный суд направлены административные исковые заявления об их принудительной госпитализации.
По результатам рассмотрения судом исковых заявлений требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время больные граждане госпитализированы на принудительное лечение.
Источник: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края