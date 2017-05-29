В Белореченском районе двое местных жителей, больных активной формой туберкулеза, помещены на принудительное лечение

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Прокуратура Белореченского района в ходе проверки выявила двух местных "уклонистов" с активной формой туберкулёза, которые несли угрозу окружающим.

Двое местных жителей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере с активной формой туберкулеза, неоднократно нарушали санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклонялись от обследования в целях выявления и лечения туберкулеза.

По данному факту межрайонной прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц в Белореченский районный суд направлены административные исковые заявления об их принудительной госпитализации.

По результатам рассмотрения судом исковых заявлений требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время больные граждане госпитализированы на принудительное лечение.

Источник: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края