На Кубани очередной День здоровья пройдет 3 июня

/Здоровье/

Очередной День здоровья пройдет 3 июня в рамках Всемирного Дня без табака под девизом «Табак - угроза для развития».

Мероприятие организовано во всех муниципальных образованиях края и будет проходить с целью профилактики хронических заболеваний, пропаганды принципов здорового образа жизни. Показательный День здоровья пройдет в Новопокровском районе. Узнать о состоянии своего здоровья без записи и направления можно будет в ст. Новопокровская, ул. Ленина,93 на базе взрослой поликлиники.

Планируются консультации терапевта, педиатра, невролога, психиатра-нарколога, дерматовенеролога и других специалистов. Кроме того будут «Посты здоровья» с проведением лабораторно-диагностических мероприятий: измерение артериального давления, определение индекса массы тела, уровня глюкозы в крови, проведение ЭКГ, и спирометрии.

Специалисты напоминают, не существует безопасной сигареты и безопасного уровня курения. Единственным наиболее эффективным способом снижения опасности для здоровья остается прекращение курения. Только твердая решимость самого человека, его осознанная готовность использовать возможности медицины для преодоления зависимости – вот что дает реальные шансы на успех.