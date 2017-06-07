Кубань присоединилась к всероссийской акции «Жить, побеждая диабет!»

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В кубанской информационно-профилактической акции приняла участие председатель президиума добровольного физкультурного союза, семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая.

В рамках акции на Кубани были проведены спортивные мастер-классы для больных сахарным диабетом, семинар для специалистов здравоохранения, а также круглый стол «Физическая активность как элемент профилактики сахарного диабета и его осложнений».

В работе круглого стола приняли участие первый замминистра краевого минспорта Сергей Мясищев и заместитель министра здравоохранения края Давид Гунба.

Совместно с Ириной Слуцкой представителями региональных профильных министерств, медицинской и спортивной общественности обсуждались важные вопросы, касающиеся здорового образа жизни, профилактики диабета и вовлечения жителей края в занятия физкультурой и спортом.

По результатам работы подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, министерства здравоохранения Краснодарского края и Добровольного физкультурного союза граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта.

Ирина Слуцкая в Краснодаре с особой миссией не первый раз. Известная фигуристка рассказывает и показывает, как важно заниматься спортом, даже при диагнозе сахарный диабет. При этом фигурное катание подходит не всем «диабетикам», а вот у скандинавской ходьбы противопоказаний нет.

– Всем известно, что страшен не сам диагноз, сколько его осложнения. Если говорить о скандинавской ходьбе, то это профилактика именно этих осложнений, их можно даже лечить скандинавской ходьбой, – подчеркнула Ирина Слуцкая.

Напомним, акция «Жить, побеждая диабет» шагает по стране уже более 2 лет. За это время сотни россиян, в числе которых и краснодарцы, убедились, что болезнь - не приговор.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края