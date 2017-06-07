В Краснодаре открыли Центр амбулаторного гемодиализа

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Учреждение оборудовано десятью аппаратами «искусственная почка». Центр может работать в три смены для амбулаторных пациентов.

Процедуру проводят три раза в неделю. В среднем она длится четыре часа. В связи с этим важна комфортная и спокойная обстановка, которую в отделении обеспечивает квалифицированные медики. Врачи постоянно контролируют результаты анализов. Такие меры позволят своевременно корректировать лечение.

– Для оформления на процедуру гемодиализа необходимо предоставить паспорт, полис ОМС и подробную выписку из диализного центра по месту жительства. В документе должно быть указано наличие или отсутствие вируса гепатита В и С, а также вируса иммунодефицита человека, – пояснили в краевом министерстве здравоохранения.

Ожидается, что открытие такого центра при больнице позволит обеспечить доступность и своевременность оказания медицинской помощи не только по основному, но и по сопутствующему заболеванию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края