Современные технологии диагностики и лечения цирроза печени и внепеченочной портальной гипертензии рассмотрели в Краснодаре

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Министерство здравоохранения Краснодарского края поддерживает образовательные семинары и научно-практические конференции медработников. Подобная форма повышения квалификации: в ходе круглых столов, образовательных семинаров и конференций, - позволяет врачам совершенствовать свое мастерство, узнавать о новых эффективных методиках. Так, сегодня, в краевой клинической больнице №2 проходит научно-практическая конференция "Актуальные вопросы диагностики и лечения цирроза печени и внепеченочной портальной гипертензии: что может сделать мультидисциплинарная команда врачей".

В рамках конференции проводится трансляция малоинвазивных операции в зал из операционного блока. Одной из операций стала трансъюгулярное внутрипеченочное портокавальное шунтирование (ТИПС). Оно применяется в лечении портальной гипертензии при асцитическом синдроме и кровотечении из варикозных вен нижней трети пищевода и желудка. Данная процедура является одной из самых сложных процедур в интервенционной радиологии и на Кубани проводится только в ККБ №2.

Также врачи ККБ №2 проведут операцию по эндоскопическому лигированию варикозно-расширенных вен пищевода. Этоэндоскопическая операция, являющаяся важнейшей частью комплексного лечения пациентов с портальной гипертензией. Наиболее частой причиной портальной гипертензии является цирроз печени. Данная операции позволяет предотвратить развитие кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода, зачастую фатальное для пациентов.

«На конференциях подобного рода врачи имеют уникальную возможность не только послушать доклады выдающихся профессионалов своего дела, но и совершенствовать свои профессиональные знания путем наглядной демонстрации высокотехнологичных операций, - отметил главный врач ККБ №2 Григорий Пенжоян. – Мы даем возможность слушателям получить современные знания и практические навыки по диагностике, особенностям мониторинга, медикаментозного лечения пациентов и успешно применять их на практике».

В перерывах между операциями и после них участники конференции заслушают доклады ведущих гастроэнтерологов России, а также представителей смежных специальностей, необходимых для осуществления диагностической и лечебной деятельности при ведении пациентов с осложнениями цирроза печени и внепеченочной портальной гипертензии в амбулаторных и стационарных условиях. Они поделятся своим опытом проведения гастроэнтерологических операций, поднимут актуальные вопросы и обсудят перспективы дальнейшего развития данного направления.

Источник: Минздрав Краснодарского края