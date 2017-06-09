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Медики обсудили актуальные проблемы и вопросы профилактики и лечения детей раннего возраста

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи детям на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» состоялась краевая научная конференция «Вопросы и проблемы организации профилактики и лечения детей раннего возраста».

На совещании рассматривались вопросы реабилитации недоношенных детей в Краснодарском крае, современный взгляд на проблему иммунокоррекции у детей в раннем возрасте, современная тактика ведения герпес - вирусных инфекций кожи, что нужно знать педиатру о витамине D.

Свою тему «Часто болеющие дети - взгляд кардиолога» представила участникам конференции профессор кафедры Российского университета дружбы народов г. Москвы М. Ю. Щербакова. С докладами также выступили главный врач детской краевой больницы Е.И. Клещенко, ведущие сотрудники ДККБ. Опытом с коллегами поделились заведующая кафедрой педиатрии № 1 государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» В.А. Шашель, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей государственного бюджетного учреждения «Краевая клиническая больница №2» Н.В. Бойко.

В работе совещания приняли участие представители городских и районных больниц:главные врачи по детству и родовспоможению, районные и городские педиатры, неонатологи, аллергологи-иммунологи, оказывающие медицинскую помощь детям.

Источник: Минздрав Краснодарского края

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Категория: Новости / Здоровье

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