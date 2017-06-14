Польза и вред солнца: меры предосторожности

/Здоровье/

С наступлением лета многие просто «теряют голову» и готовы на все ради ровного загара. Но то, что красиво внешне, не всегда красиво изнутри – ультрафиолетовые лучи могут нанести непоправимый урон организму. Особенно сильная инсоляция отмечается в Краснодарском крае как одном из самых южных регионов России. В умеренных дозах солнце помогает человеку, под его лучами в организме вырабатывается очень важный витамин D, который укрепляет кости, способствует усвоению множества минеральных веществ и укрепляет иммунитет. Ультрафиолетовое (УФ) излучение, в небольших дозах тоже может быть полезным, оно оказывает антибактериальное действие, благотворно сказывается на здоровье кожи, пропадают прыщи, заживляются ранки, кровеносные сосуды расширяются, улучшается кровообращение, кожа становиться более здоровой и эластичной.

Безусловно, солнце далеко не безобидно, но если обезопасить себя, то можно вполне избежать всех негативных воздействий от солнца. Следует обязательно помнить, чтобы поездка на море или дачные хлопоты не привели к проблемам со здоровьем, достаточно соблюдать несколько правил:

- ограничивать время своего пребывания на солнце (загорать следует до 10:00 и после 16:00 - в это время солнечные лучи не так активны);

- носить белую одежду из легких натуральных тканей;

- носить головной убор, лучше всего шляпу с широкими полями;

- постоянно иметь при себе питьевую воду;

- обязательно носить солнцезащитные очки, которые бы защищали глаза от ультрафиолета;

- за 20-30 минут до выхода на пляж наносить на кожу солнцезащитное средство.

Проводить время на солнышке нужно с умом. Врачи рекомендуют либо заранее подготовить кожу к загару, либо первые три дня на пляже только купаться по 5-10 минут и отдыхать в тени. Кстати, многие ошибочно полагают, что если погода пасмурная, то опасность солнечного ожога равна нулю. Это не так. Облака - не преграда для ультрафиолетовых лучей, которые и являются причиной солнечных ожогов. Самая надежная защита от вредных лучей – это, конечно же, солнцезащитный крем.

Хорошее солнцезащитное средство должно отвечать следующим требованиям:

- иметь хорошую переносимость даже чувствительной кожей – в его составе не должно быть отдушек, консервантов (парабенов), красителей.

- защищать от обоих типов вредных лучей – UVA и UVB.

- быть фотостабильным – то есть эффективно защищать от солнца в течение долгого времени – не менее 4 часов.

- иметь доказательство эффективности в клинических исследованиях, проведенных под контролем дерматологов.

- обладать легкой комфортной текстурой – нежирной, нелипкой, быстро впитывающейся, не растекающейся.

- быть устойчивым к действию воды, пота, песка.

Если все- таки ваша кожа пострадала от солнца, первое, о чем следует позаботиться, так это об укрытии. Лучше всего — зайти в помещение. Если это невозможно — накрыться одеждой, минимально пропускающей ультрафиолет. Некоторые специалисты рекомендуют надеть просторную одежду из хлопка, смоченную в холодной воде, или укрыться влажным пляжным полотенцем.

После этого, чтобы кожу охладить и уменьшить болезненные ощущения, на обгоревшее место следует приложить прохладный компресс.

Если вы чувствуете сильную боль, обязательно примите таблетку обезболивающего препарата. Помните, что через поврежденную кожу теряется внушительное количество жидкости, и даже если вы сейчас не испытываете острой жажды, организму все равно необходима вода. Обязательно выпейте как минимум один литр желательно щелочного питья (минеральной воды). После этих важнейших процедур основная цель ваших действий будет — ускорить заживление кожи, насытить её влагой и витаминами. Для этого существуют медикаментозные средства, которые специалисты рекомендуют всегда иметь в походной аптечке в летнее время. Если произошел солнечный ожог, то его следует лечить как обычный ожог.

Если солнечные дни вы проводите в городе, не стоит считать себя полностью защищенным. Необходимо отдавать предпочтение одежде из натуральных и светлых тканей, пить много несладкой и негазированной воды, можно пользоваться солнечно защитными очками и другими предметами, защищающими от прямых солнечных лучей.

Определенные меры фотопредосторожености нужно соблюдать при работе на даче, приусадебном участке - некоторые растения: пастернак, петрушка, борщевик, персик, инжир и кизил могут вызывать в утренние солнечные часы появлении пузырей при контакте с ними, так называемое фотофитотоксический эффект.

Без солнца жизнь была бы невозможна. И его польза для нашего здоровья просто неоценима. Но, как и любым лекарством, солнцем надо уметь пользоваться…

Источник: Минздрав Краснодарского края