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/Здоровье/

Кубанские специалисты принимают участие в конференции «Современная наркология: достижения, проблемы, перспективы развития»

По поручению министра здравоохранения Краснодарского края Е.Ф.Филиппова группа специалистов врачей психиатров и психиатров-наркологов принимает участие в работе научно-практической конференции с международным участием «Современная наркология: достижения, проблемы, перспективы развития», которая проходит в Москве.

Конференция организована ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» совместно с Минздравом России.

Для обсуждения на конференции предложены вопросы, касающиеся профилактики и клинических аспектов наркологических заболеваний, реабилитации лиц с наркологическими расстройствами, а также правовых аспектов наркологии. 

Источник: Минздрав Краснодарского края

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Категория: Новости / Здоровье

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