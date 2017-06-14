В Новороссийске три пляжа готовы к приёму отдыхающих
В выходные в Новороссийске официально откроют курортный сезон. На сегодняшний день к приёму отдыхающих готовы три пляжа. По данным отдела по курортам и туризму купаться и загорать можно в Широкой балке, на Косе и Алексино.
На остальных пляжах наводят лоск к официальной церемонии. Всего к воскресенью в Новороссийске должны открыть 13 ведомственных пляжных территорий, 6 пляжей общего пользования и 1 рекреационную зону.
Напомним места где купаться запрещено.
Места, запрещенные для купания людей на морском побережье муниципального образования город Новороссийск в период купального сезона 2017 года:
|
№
п/п
|
Наименование
|
Место расположения
|
1
|
Территория№1
«Барбарина»
|
Район ОАО «Черномортранснефть».
|
2
|
Территория №2
«БТОФ»
|
Район «База технического обслуживания флота».
|
3
|
Территория №3
«Водная станция»
|
Район «Стройдеталь» «Дача Голицына»
|
4
|
Территория №4
«Западный мол»
|
Район ГТС «АМП Новороссийск».
|
5
|
Территория №5
«Яхтклуб»
|
Район старой спасательной станции у
м. Любви, рекреационная зона «Нептун».
|
6
|
Территория №6
|
Береговая полоса от «Рыбзавода» до пляжа «Суджукская коса».
|
7
|
Территория №7
«Алексино»
|
Район очистных сооружений «Алексино».
|
8
|
Территория №8
«Мысхако»
|
Береговая полоса с. Мысхако до мыса Мысхако, рекреационная зона Мысхако.
|
9
|
Территория №9
«Широкая балка»
|
Береговая полоса ур. Широкая балка за исключением пляжа «Широкая балка», ЗОЛ ООО «Академия Лидерства», пансионат им. А.И. Майстренко, б/о «Лесная поляна».
|
10
|
Территория №10
«Южная Озерейка»
|
Береговая полоса с. Южная Озерейка за исключением пляжа «Южная Озерейка», б/о «Волна», ДСОЛ «Искра», ДСОЛКД «Глобус».
|
11
|
Территория №11
«Дюрсо»
|
Береговая полоса х. Дюрсо за исключением пляжа «Дюрсо», БП и СОТ «Лиманчик», пансионат «Звездный».
|
12
|
Территория № 12
«Сухая щель»
|
Береговая полоса за исключением ведомственных пляжей баз отдыха.
Места, запрещенные для купания людей на внутренних водных объектах муниципального образования город Новороссийск в период купального сезона 2017 года:
|
№
п/п
|
Наименование
|
Место расположения
|
1
|
Владимировское водохранилище № 3
|
Юго – Восточнее
|
|
2
|
Глебовское водохранилище №4
|
Северо-Западней х. Камчатка балка Пинчукова
|
|
3
|
Атакайские водохранилища №1,2
|
Северо-Восточная часть п.Верхне-Баканский
|
|
4
|
Неберджаевское водохранилище
|
На реке Липки г. Крымская-Долгая
|
|
5
|
Озеро «Малый лиман»
|
с.Абрау-Дюрсо
|
|
6
|
Озеро «Абрау»
|
с.Абрау-Дюрсо
|
|
7
|
Озеро «Соленое»
|
Южный район
|
|
8
|
Озеро «Сладкий лиман»
|
Сухая щель
|
|
9
|
Водохранилище «БАМ»
|
х. Дюрсо
|
|
10
|
Водохранилище № 18 «Орел»
|
х. Победа, ст. Натухаевская
|
|
11
|
Водохранилище № 13
|
Полигон в/ч 61756
|
|
12
|
Водохранилища № 5
|
ст. Раевская
|
|
13
|
Водохранилища № 6
|
ст. Раевская
|
|
14
|
Водохранилища № 7
|
ст. Раевская
|
|
15
|
Водохранилища № 8
|
ст. Раевская
|
|
16
|
Водохранилище № 10
|
Северная окраина ст. Натухаевская
|
|
17
|
Пруд № 12
|
х. Семигорский
|
|
18
|
Пруд № 14
|
х. Семигорский
|
|
19
|
Пруд № 15
|
Северо-Западная окраина х. Ленинский путь
|
|
20
|
Пруды
|
с. Мысхако Безымянная щель
|
|
21
|
Пруды №№ 1,2
|
За Южным рынком
|
|
22
|
Пруд с. Гайдук
|
ул. Труда
|
|
23
|
Пруд рыбоводческий
с. Гайдук
|
За «Тойтота» центром
|
|
24
|
Пруд
|
за Лентой
|
25
|
Пруд
|
ст. Гостагаевская
|
|
26
|
Пруд
|
с. Глебовское
|
|
27
|
Биопруды
|
п. Верхнебаканский
|
|
28
|
Биопруд
|
с. Гайдук
|