В Новороссийске три пляжа готовы к приёму отдыхающих

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В выходные в Новороссийске официально откроют курортный сезон. На сегодняшний день к приёму отдыхающих готовы три пляжа. По данным отдела по курортам и туризму купаться и загорать можно в Широкой балке, на Косе и Алексино.

На остальных пляжах наводят лоск к официальной церемонии. Всего к воскресенью в Новороссийске должны открыть 13 ведомственных пляжных территорий, 6 пляжей общего пользования и 1 рекреационную зону.

Напомним места где купаться запрещено.

Места, запрещенные для купания людей на морском побережье муниципального образования город Новороссийск в период купального сезона 2017 года:

№ п/п Наименование Место расположения 1 Территория№1 «Барбарина» Район ОАО «Черномортранснефть». 2 Территория №2 «БТОФ» Район «База технического обслуживания флота». 3 Территория №3 «Водная станция» Район «Стройдеталь» «Дача Голицына» 4 Территория №4 «Западный мол» Район ГТС «АМП Новороссийск». 5 Территория №5 «Яхтклуб» Район старой спасательной станции у м. Любви, рекреационная зона «Нептун». 6 Территория №6 Береговая полоса от «Рыбзавода» до пляжа «Суджукская коса». 7 Территория №7 «Алексино» Район очистных сооружений «Алексино». 8 Территория №8 «Мысхако» Береговая полоса с. Мысхако до мыса Мысхако, рекреационная зона Мысхако. 9 Территория №9 «Широкая балка» Береговая полоса ур. Широкая балка за исключением пляжа «Широкая балка», ЗОЛ ООО «Академия Лидерства», пансионат им. А.И. Майстренко, б/о «Лесная поляна». 10 Территория №10 «Южная Озерейка» Береговая полоса с. Южная Озерейка за исключением пляжа «Южная Озерейка», б/о «Волна», ДСОЛ «Искра», ДСОЛКД «Глобус». 11 Территория №11 «Дюрсо» Береговая полоса х. Дюрсо за исключением пляжа «Дюрсо», БП и СОТ «Лиманчик», пансионат «Звездный». 12 Территория № 12 «Сухая щель» Береговая полоса за исключением ведомственных пляжей баз отдыха.

Места, запрещенные для купания людей на внутренних водных объектах муниципального образования город Новороссийск в период купального сезона 2017 года: