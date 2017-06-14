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/Здоровье/

В Новороссийске три пляжа готовы к приёму отдыхающих

В выходные в Новороссийске официально откроют курортный сезон. На сегодняшний день к приёму отдыхающих готовы три пляжа. По данным отдела по курортам и туризму купаться и загорать можно в Широкой балке, на Косе и Алексино.

На остальных пляжах наводят лоск к официальной церемонии.  Всего к воскресенью в Новороссийске должны открыть 13 ведомственных пляжных территорий, 6  пляжей общего пользования и 1 рекреационную зону.

Напомним места где купаться запрещено.

Места, запрещенные для купания людей на морском побережье муниципального образования город Новороссийск в период купального сезона 2017 года:

п/п

Наименование

Место расположения

1

Территория№1

«Барбарина»

Район ОАО «Черномортранснефть».

2

Территория №2

«БТОФ»

Район «База технического обслуживания флота».

3

 Территория №3

«Водная станция»

Район «Стройдеталь» «Дача Голицына»

4

Территория №4

«Западный мол»

Район  ГТС «АМП Новороссийск».

5

Территория №5

«Яхтклуб»

Район старой спасательной станции у

м. Любви, рекреационная зона «Нептун».

6

Территория №6

Береговая полоса от «Рыбзавода» до пляжа «Суджукская коса».

7

Территория №7

«Алексино»

Район очистных сооружений «Алексино».

8

Территория №8

«Мысхако»

Береговая полоса с. Мысхако до мыса Мысхако, рекреационная зона Мысхако.

9

Территория №9

«Широкая балка»

Береговая полоса ур. Широкая балка за исключением  пляжа «Широкая балка», ЗОЛ  ООО «Академия Лидерства», пансионат им. А.И. Майстренко, б/о «Лесная поляна».

10

Территория №10

«Южная Озерейка»

Береговая полоса с. Южная Озерейка за исключением  пляжа «Южная Озерейка», б/о «Волна», ДСОЛ «Искра», ДСОЛКД «Глобус».

11

Территория №11

«Дюрсо»

Береговая полоса х. Дюрсо за исключением  пляжа «Дюрсо», БП и СОТ «Лиманчик», пансионат «Звездный».

12

Территория № 12

«Сухая щель»

Береговая полоса за исключением ведомственных пляжей баз отдыха.

 

Места, запрещенные для  купания людей на внутренних водных объектах муниципального образования город Новороссийск в период купального сезона 2017 года:

п/п

Наименование

Место расположения

  
 

1

Владимировское водохранилище № 3

Юго – Восточнее
с. Владимировка

 

2

Глебовское водохранилище №4

Северо-Западней х. Камчатка балка Пинчукова

 

3

Атакайские  водохранилища №1,2

Северо-Восточная часть п.Верхне-Баканский

 

4

Неберджаевское водохранилище

На реке Липки г. Крымская-Долгая

 

5

Озеро «Малый лиман»

с.Абрау-Дюрсо

 

6

Озеро «Абрау»

с.Абрау-Дюрсо

 

7

Озеро «Соленое»

Южный район

 

8

Озеро  «Сладкий лиман»

Сухая щель

 

9

Водохранилище «БАМ»

х. Дюрсо

 

10

Водохранилище  № 18 «Орел»

х. Победа,  ст. Натухаевская

 

11

Водохранилище № 13

Полигон в/ч 61756

 

12

Водохранилища № 5

ст. Раевская

 

13

Водохранилища № 6

ст. Раевская

 

14

Водохранилища № 7

ст. Раевская

 

15

Водохранилища № 8

ст. Раевская

 

16

Водохранилище № 10

Северная окраина ст. Натухаевская

 

17

Пруд № 12

х. Семигорский

 

18

Пруд № 14

х. Семигорский

 

19

Пруд № 15

Северо-Западная окраина х. Ленинский путь

 

20

Пруды
№№ 16,17

с. Мысхако Безымянная щель

 

21

Пруды №№ 1,2

За Южным рынком

 

22

Пруд с. Гайдук

 

ул. Труда

 

 

23

Пруд рыбоводческий

с. Гайдук

За «Тойтота» центром

 

24

Пруд
с. Цемдолина

за Лентой

  

25

Пруд

ст. Гостагаевская

 

26

Пруд

с. Глебовское

 

27

Биопруды

п. Верхнебаканский

 

28

Биопруд

с. Гайдук

 

 

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Категория: Новости / Здоровье

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