В Новороссийске состоялся межведомственный семинар по программе «Развитие коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра»

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Его открыли в конференц-зале гостиницы «Новороссийск», а после всех докладов и подведения итогов участники семинара подробно познакомятся с работой Государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Новороссийский краевой комплексный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями" (ГКУ СО КК «Новороссийский ККЦР ДП»).

Для участия в краевом мероприятии прибыли начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Игорь Шульга, директор ГКУ СО КК «Новороссийский ККЦР ДП» Татьяна Романова, руководители и представители учреждений образования и здравоохранения из Ейска, Краснодара, Сочи, Новороссийска, а также руководители общественных и благотворительных организаций, родители детей с РАС.

В докладах были освещены перспективы развития системы социальной реабилитации детей с РАС в Краснодарском крае, особенности первичной диагностики и медицинской реабилитации, дошкольников и детей общего образования, подняты актуальные вопросы разработки реабилитационных маршрутов для особенных детей, современных подходов в работе в раннем возрасте, роли родителей в воспитании. Специалисты также поделились своим опытом и достижениями, разработанными методиками.

Напомним, в конце мая Новороссийск с рабочим визитом посетила вице-губернатор Анна Минькова, которая высоко оценила работу новороссийцев с детьми аутистами и обещала, что опыт города-героя обязательно будет поддерживаться и развиваться в крае.

Источник: Пресс-служба МО Новоросийск. Публикуется без правок и исправлений.