В Ессентуках начали выполнять витреоретинальные операции

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В одной из частных клиник в Ессентуках, с июня 2017 года проводятся витреоретинальные операции. В клиниках Краснодара и Перми отделения витреоретинальной хирургии работают с середины 2015 года, за этот период хирурги выполнили уже более 1000 операций.

Витреоретинальная хирургия – это оперативное лечение заболеваний стекловидного тела и сетчатки глаза. Данные патологии возникают преимущественно как осложнения различных общих и системных заболеваний, таких как сахарный диабет и гипертоническая болезнь, а также являются результатом травм глаза. Решением этих проблем в большинстве случаев может быть только хирургия. Витреоретинальные операции являются одной из самых трудоемких и высокотехнологичных сфер в офтальмологии, требуют не только высочайшего профессионализма хирурга, но и высокотехнологичного оборудования последнего поколения.

Лиджи Горяев, витреоретинальный хирург клиники «Три-З» г. Краснодара: «На сегодняшний день мы являемся первой и пока единственной клиникой в южном и северо-кавказском федеральных округах, где в хирургии центральных разрывов сетчатки глаза используется обогащенная тромбоцитами собственная плазма пациента. Реакция отторжения в таком случае исключается и применение этой методики показывает лучшие анатомические исходы при данной патологии в сравнении со стандартными подходами».

Источник: Группа компаний «Три-З»