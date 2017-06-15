Почетное звание Заслуженного врача России присвоено кубанскому травматологу – ортопеду Андрею Ефремову

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Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» указом Президента России В.В. Путина присуждено заведующему травматолого-ортопедическим отделением ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохраненияАндрею Ефремову.

Андрей Михайлович, как практикующий врач, за последние три года выполнил более 900 операций. Высокая квалификация Андрея Ефремова позволяет ему выполнять высокотехнологичные операции при врожденной и приобретенной патологии опорно – двигательного аппарата ( врожденный вывих бедра, сложные формы врожденной косолапости, новообразования скелета, врожденные аномалии развития конечностей).

Успешно прооперированные сложнейшие случаи травматических повреждений опорно – двигательного аппарата, эндопротезирование тазобедренных суставов, повреждений позвоночника создали доктору Ефремову непререкаемый авторитет среди специалистов и пациентов не только Краснодарского края, но и России.

Министерство здравоохранения Краснодарского края поздравляет коллегу с заслуженным почетным званием!

Источник: Министерство здравоохранения Краснодарского края