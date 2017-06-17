Курс валют
57.74
64.46
/Здоровье/

Министр здравоохранения Кубани принял роды в перинатальном центре Сочи

Результат сложной операции - рождение мальчика-богатыря весом 4 кг 150 гр и ростом 56 см.

Жительница Сочи даже не догадывалась, кто будет ее оперировать. Плод был крупным с ножным предлежанием - это показания для кесарева сечения. На счету врача Филиппова уже более 10 тысяч принятых родов, целая дивизия мальчишек и девчонок.

"Сегодня мы бьемся за каждую жизнь, - отметил министр. - Используем все технологии и самые современные методики для благополучного рождения детей."

В доказательство этих слов - отделение реанимации новорождённых перинатального центра Сочи. Здесь, как и в остальных перинатальных центрах Краснодарского края, выхаживают малышей от 500 грамм. Сейчас здесь находится малыш, родившийся три дня назад весом всего 700 грамм. Бережное внимание медиков, кропотливый круглосуточный труд - все для того, чтобы этот малыш размером с ладошку смог расти, развиваться и радоваться жизни.

Сразу после операции профессор Филиппов провел консилиум по другой пациентке с не менее сложным диагнозом. По результатам консилиума принято решение о проведении экстренного родоразрешения. На свет появится еще один житель Кубани.

Вот так в Краснодарском крае врачи празднуют День медицинского работника: оперируют, спасают жизни и... рожают сами.

Источник: министерства здравоохранения Краснодарского края

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Просмотров: 42 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В России начался футбольный Кубок конфедераций

Ракетные корабли Балтийского флота поразили воздушные мишени

Морские пехотинцы высадили морской десант на полигоне Хмелевка

Морские пехотинцы отработали задачи по противодесантной обороне побережья

Корветы Балтийского флота артиллерией поразили морские мишени