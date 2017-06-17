Министр здравоохранения Краснодарского края принял роды в перинатальном центре Сочи

/Здоровье/

В канун профессионального праздника министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов принял роды в перинатальном центре Сочи. Министр по должности – врач по призванию. На него равняются все медики края. Даже свой профессиональный праздник Евгений Филиппов проводит со скальпелем в руках. Результат сложной операции - рождение мальчика-богатыря весом 4 кг 150 гр и ростом 56 см. Жительница Сочи даже не догадывалась, кто будет ее оперировать. Для Евгения Федоровича - это еще интересный практический случай: крупный плод и ножное предлежание - показания для кесарева сечения. На счету врача Филиппова уже более 10 тысяч принятых родов, целая дивизия мальчишек и девчонок.

"Сегодня мы бьемся за каждую жизнь, - отметил министр. - Используем все технологии и самые современные методики для благополучного рождения детей."

В доказательство этих слов - отделение реанимации новорождённых перинатального центра Сочи. Здесь, как и в остальных перинатальных центрах Краснодарского края, выхаживают малышей от 500 грамм. Сейчас здесь находится малыш, родившийся три дня назад весом всего 700 грамм. Бережное внимание медиков, кропотливый круглосуточный труд - все для того, чтобы этот малыш размером с ладошку смог расти, развиваться и радоваться жизни.

Сразу после операции профессор Филиппов провел консилиум по другой пациентке с не менее сложным диагнозом. Будущая мама - сама врач по профессии. По результатам консилиума принято решение о проведении экстренного родоразрешения. На свет появится еще один житель Кубани.

Вот так в Краснодарском крае врачи празднуют День медицинского работника: оперируют, спасают жизни и... рожают сами.

Источник: Пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края