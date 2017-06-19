Врачом года стал завкафедрой хирургии Казанской государственной медицинской академии Игорь Малков

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В Казани назвали имена победителей юбилейного Республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр» («Белые цветы»). В мероприятии принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«У нас сложилась хорошая традиция – перед Днем медицинского работника подводить итоги конкурса «Ак чэчэклэр». В этом году мы проводим конкурс в десятый раз. Звания врача года удостаиваются лучшие из лучших. Хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ту профессию, которую вы выбрали. Жизнь человека зависит от вас! Кроме вас, никто человеку помочь не может. В республике реализуется много программ, связанных с укреплением медицинской отрасли. В этом году начата новая программа – решено в течение двух лет привести в порядок все поликлиники, это 197 объектов! В городах и районах мы строим объекты для первичного звена. Многое делается, и не только в части укрепления материально-технической базы, но и для повышения профессионального мастерства. Мы можем все построить и все купить, но без подготовленных кадров мы не сможем оказывать квалифицированную, профессиональную медицинскую помощь. Искренне еще раз поздравляю вам с вашим профессиональным праздником, а победителей – с их высоким званием. Успехов вам и дальнейшей хорошей работы!» - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к гостям, участникам конкурса, приглашенным.

Президент Татарстана также вручил представителям отрасли здравоохранения государственные награды (медаль «За доблестный труд», звание «Заслуженный врач Республики Татарстан», Благодарность Президента РТ).

Конкурс, организованный Министерством здравоохранения Республики Татарстан, призван создать дополнительные стимулы к совершенствованию профессионального мастерства, повышению общественного престижа профессии медицинского работника.

«10 лет назад, когда создавалась идея проведения конкурса «Ак чэчэклэр», нам хотелось показать всем жителям республики, какие у нас герои - медицинские работники. Номинация «Уникальный случай» - яркое подтверждение того, что в жизни каждого медработника - врача, фельдшера, медицинской сестры - есть место для подвига. Подвиг - когда мы спасаем жизнь человека, когда человек возвращается в семью, когда продолжает жить полноценной жизнью – и это самое ценное. Для этого в Татарстане созданы условия благодаря поддержке руководства республики», - сказал министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

В этом году победители были объявлены по пяти номинациям. Это – «Врач года», «Медицинский работник года», «Лучший врач первичного звена», «Легенда здравоохранения», «Уникальный случай». Ежегодно количество желающих принять участие в конкурсе растет. В этом году конкурс было подано более 146 заявок.

В каждой номинации представлены 3 кандидатуры (за исключением номинации «Легенда здравоохранения»). Все кандидатуры допущены к финальному голосованию членами конкурсной комиссии. Победителей определил Общественный совет при Министерстве здравоохранения РТ путем открытого голосования. Важную роль при определении победителя сыграло интернет-голосование на официальном сайте Министерства здравоохранения РТ.

В номинации «Медицинский работник года» победу одержала медицинская сестра отделения патологии новорождённых и недоношенных детей Республиканской клинической инфекционной больницы Голия Закирова. Лучшим врачом первичного звена была признана заведующая подстанцией № 8 Станции скорой медицинской помощи г. Казани Елена Голубицина.

В номинации «Уникальный случай» лучшим стал коллектив врачей Больницы скорой медицинской помощи г. Набережные Челны.

«Эта победа - результат той большой работы, которая проводится в Набережных Челнах уже более 40 лет с момента создания Больницы скорой медицинской помощи. Спасение жизни человека, когда риск летального исхода составляет более 75% - результат профессионализма наших врачей и той большой поддержки, которую оказывает руководство Татарстана и Министерства здравоохранения РТ. То, что мы сейчас имеем, связано и с тем периодом, когда больница претерпела большие изменения. Тогда первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев принял решение вложить большое количество технологий, средств, сил в кадры для того, чтобы сегодня сформировался тот центр, который сегодня помогает людям оказывать высокотехнологичную помощь», - сказал главный врач Больницы скорой медицинской помощи г. Набережные Челны Марат Мухамадеев.

В главной номинации «Врач года-2017» победил заведующий кафедрой хирургии Казанской государственной медицинской академии Игорь Малков. Почетную награду ему вручил министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

«Эту награду я расцениваю как итог моей 40-летней работы хирургом, как признание своих коллег. Еще со школьных лет я мечтал стать хирургом, и вот эта мечта сбылась. А сегодня я вовсе на вершине от ощущения того, что я приношу пользу людям», - заявил победитель премии «Врач года-2017» Игорь Малков.

«Легендой здравоохранения» в этом году стала заместитель главного врача

Республиканской клинической больницы Раиса Гуслякова.

Победители и номинанты сегодня получили в подарок статуэтки, дипломы, планшетные компьютеры, гранты на стажировку за рубежом, путевки в санатории.

Специальный приз Президента Республики Татарстан – автомобиль - вручили заведующей Никольским фельдшерско-акушерским пунктом Верхнеуслонской ЦРБ Алевтине Цыгановой.

Для справки:

Республиканский конкурс «Врач года – Ак чэчэклэр» («Белые цветы») проводится ежегодно с 2008 года. Конкурс был назван в честь одноименного романа «Белые цветы», посвященного людям в белых халатах, известного татарского писателя Абдурахмана Абсалямова. Одного из центральных героев произведения, профессора Абузара Тагирова на всю жизнь потряс случай из его врачебной дореволюционной практики, когда молодая бедная женщина пришла в полное отчаяние от того, что доктор ничего не взял за лечение ее ребенка. В знак благодарности врач попросил принести ему только цветы. С этого момента простые белые цветы стали для профессора символом чистоты и бескорыстия в медицинской профессии.

Источник: Минздрав РФ