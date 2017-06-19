Автопарк сочинской скорой помощи пополнился на 20 автомобилей

/Здоровье/

Уже этим вечером Сочи примет первый матч Кубка Конфедераций. Обеспечить своевременное оказание медицинской помощи помогут новые реанимобили, которые не так давно получила сочинская станция скорой медицинской помощи. Это надежные и оснащенные самым современным медицинским оборудованием автомобили. Все машины приобретены за счет краевого бюджета.

Каким бы ни был квалифицированным врач, он не способен потягаться со временем. Нередко счёт идёт на минуты. Вовремя оказать экстренную помощь или доставить в больницу - задача «кареты» скорой помощи. В Сочи очень большая нагрузка на машины - особенно в летний период, когда население города возрастает в несколько раз за счёт гостей курорта. Автопарк сочинской скорой пополнился на целых 20 автомобилей класса "С". Все машины скорой медицинской помощи сегодня оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать движение каждого и направлять на вызов ближайший автомобиль. Сокращается время прибытия по адресу, а, главное, увеличивается шанс спасти жизнь.

Специалисты станции скорой медицинской помощи всегда готовы прийти на помощь. Медицинская помощь предоставляется круглосуточно и бесплатно. Бригада скорой медицинской помощи может быть вызвана по телефону «03», для абонентов сотовых операторов – «103», «112», «130».

Источник: Минздрав Краснодарского края