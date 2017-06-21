В России прогнозируют двухкратный рост  числа умерших от хронического гепатита С и на 45% - от циррозов печени

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В Саратове прошёл форум в рамках Федерального проекта «Индустрия здравоохранения - 2017: в фокусе внимания - вирусные гепатиты». Эксперты отметили: количество больных, состоящих на диспансерном учёте в Приволжском федеральном округе, составляет более 40% от общероссийского показателя.

На форуме «Индустрия здравоохранения - 2017» в Саратове были затронуты самые актуальные вопросы и фармакоэкономические аспекты лечения гепатитов, особенности лекарственного обеспечения населения Приволжского региона.

«Вирусному гепатиту как в мире, так и в Российской Федерации, до недавнего времени не уделялось достаточного внимания как одной из важнейших проблем в области здравоохранения и развития. Особое значение для снятия проблемы вирусных гепатитов как социальной, особенно на фоне роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией, имеют конкретные меры борьбы: вакцинация, предупреждение передачи вируса от матери ребенку, безопасность крови, безопасные инъекции, снижение вреда, диагностика и лечение. Мы не должны забывать об экономически последствиях увеличения поражённости хроническими вирусными гепатитами В и С: около 96% больных – это взрослое население, 82% из них трудоспособного возраста. Без значительного увеличения охвата противовирусной терапией в России в 2017 – 2021 гг. возможен рост более чем в 2 раза числа умерших от хронического гепатита С и на 45% - от циррозов печени.

Отдельно замечу, что в Саратовской области с хроническим гепатитом С около 14% больных, а с хроническим гепатитом В около 9% больных моложе 17 лет. Это требует самого пристального внимания педиатрической службы в регионе, в частности, и развития инфекционной службы в регионе в целом», - пояснила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Ирина Шестакова.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ в Приволжском федеральном округе Ирина Кравченко отметила:

«Инфекционная заболеваемость – важнейший показатель, характеризующий здоровье населения. В определенной мере данный показатель зависит от уровня развития инфекционной службы региона. На сегодняшний день одной из наиболее серьезных проблем здравоохранения в Приволжском федеральном округе являются хронические вирусные гепатиты. Количество больных ХВГ и «носителей» вирусов гепатитов, состоящих на диспансерном учёте в кабинетах инфекционных заболеваний ПФО, составляет более 40% от общероссийского показателя, а уровень заболеваемости ХВГ в 1,4 раза выше, чем в среднем по РФ. В структуре заболеваемости ХВГ преобладает хронический гепатит С, доля которого в ПФО по данным 2016 года составила 78,8%. На сегодняшний день существуют проблемы в проведении полноценного диспансерного наблюдения больных ХВГ, «носителей» маркеров вирусов гепатитов и контактных лиц в связи с трудностями в организации необходимого обследования. Другой важной проблемой является проведение противовирусной терапии больным ХВГ, являющейся на сегодняшний день единственным эффективным методом лечения. В настоящее время в ряде субъектов ПФО противовирусная терапия ХВГ проводится в рамках дневных стационаров за счёт средств ФОМС. Это перспективное направление, которое позволит увеличить охват больных противовирусной терапией и, соответственно снизить заболеваемость населения. Его необходимо развивать и внедрять во всех регионах ПФО.

Особое значение на современном этапе имеет улучшение ресурсного обеспечения инфекционной службы в субъектах Приволжского округа – увеличение кадров врачей-инфекционистов, развитие стационарзамещающей помощи, сохранение коечного фонда и внедрение современных методов лабораторной диагностики, что, в конечном итоге, будет способствовать своевременному лечению и профилактике инфекционных заболеваний».

Старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вероника Канестри подробно остановилась на стандартах лечения и схемах применения лекарственных препаратов: «Если в региональном бюджете здравоохранения Саратовской области есть возможность включения безинтерфероновых схем для лечения пациентов с хроническим гепатитом С, это, безусловно, правильный выбор, т.к. и эффективность безинтерфероновых схем выше, и побочные эффекты просто не сопоставимы по сравнению с интерферонсодержащими схемами, что облегчает больному прохождение курса лечения. Применение безинтерфероновой терапии стирает различия устойчивых вирусологических ответов у больных моноинфекцией и коинфекцией ВИЧ».