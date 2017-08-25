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Стартует прививочная кампания сезона 2017-2018. Защитимся от гриппа заранее

Завершается развоз вакцины для иммунизации взрослого населения в медицинские организации края и уже с завтрашнего дня сделать прививку от гриппа можно будет во всех поликлиниках края. Вакцинопрофилактика детей начнется в сентябре, когда завершится кольцевой развоз вакцины.

Всего в этом сезоне в рамках национального календаря запланировано привить не менее 47% жителей Кубани (более 2 млн. 600 человек, в том числе около 900 тысяч детей). Дополнительно будет организована вакцинация работников сферы торговли, общественного питания, свиноводческих и птицеводческих хозяйств, а также населения, проживающего в трех километрах от птицеводческих хозяйств.

Заблаговременная иммунизация, начатая до начала сезона простуд, позволит охватить прививками максимальное количество активного населения региона и создать так называемую «иммунную прослойку», которая станет эффективным барьером для распространения инфекций.

В прошлом году прививку от гриппа сделали свыше двух с половиной миллионов человек. Благодаря этому в сезон простуд заболеваемость на Кубани была в несколько раз ниже эпидпорога.  

Источник: Минздрав Краснодарского края

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Категория: Новости / Здоровье

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