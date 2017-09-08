Продажи презервативов выросли в первом полугодии 2017 года

/Здоровье/

По данным DSM Group за январь-июнь 2017 года в аптеках было продано на 2% больше средств барьерной контрацепции, чем в первом полугодии 2016 года, в предыдущие периоды рынок показывал рост в пределах от 9,5% до 32,2%.

В натуральном выражении ситуация более позитивна: рост объёма продаж – на 4,5%, что является большим успехом после провала 2016 года (за первые 6 месяцев 2016 года было приобретено на 16,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года). Таким образом, за первый квартал 2017 года ёмкость сегмента составила 7,5 млн. упаковок презервативов или 1 746,1 млн. рублей.

Основной особенностью данного сегмента является очень разнообразный и широкий ассортимент, который с каждым годом только растет. За первое полугодие 2017 года в аптеки Российской Федерации поступило 384 наименования презервативов, продаваемые под 41 брендом и производимые 35 компаниями.

67% продаж аптек в натуральном выражении составляют средства барьерной контрацепции, выпускаемые в упаковке «№3». В стоимостном выражении лидирующее место занимает упаковка «№12», которая составляет 48% в структуре выручки аптек в категории средств барьерной контрацепции.

За первое полугодие 2017 года в аптеках было приобретено 38,8 млн. штук презервативов, что на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого 2016 года. При этом спад объёмов продаж в натуральном выражении в январе-июне 2017 года по сравнению с первыми 6 месяцами 2016 затронул только упаковки №2, 3, 4. На третьем месте по популярности находится упаковка «№1» - её доля составляет 9%, и спрос увеличился на 76%.

«Средневзвешенная цена одной упаковки презервативов в ценах продажи по итогам первого полугодия 2017 г. составила 231 рубль, что на 2,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. При рассмотрении цены на конкретные позиции можно отметить, что практически по 5 брендам из ТОП-10 наблюдается падение цен. В ТОП-10 брендов максимальное снижение цен коснулся брендов Vizit (-13,4%) и «Сенсекс» (-7,1%), максимальный рост цен было отмечено только у бренда Viva (+25,6%)», - говорит эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк .

В первом полугодии 2017 года состав четвёрки лидеров рынка барьерной контрацепции в стоимостном выражении остался неизменным, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Бесспорным лидером уже долгое время является бренд Contex, который по итогам января-июня 2017 года занял 49,9% рынка, что на 1,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Durex объективным причинам сократил объём реализации. «В середине июня 2016 года Росздравнадзор запретил продажу на территории Российской Федерации 11 видов продукции Durex из 13, так как они не были зарегистрированы в установленном порядке. Уже на следующий день после распоряжения о запрете продажи, Durex внесла документы на регистрацию своих изделий. Благодаря этому с 22 сентября 2016 года на территории России допущены к обращению 8 торговых наименований Durex. Постепенно марка возвращает утраченные позиции: в первом полугодии 2017 года бренд потерял лишь 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и смог удержаться на второй позиции с долей 22,5%. Заметим, что уже в июне 2017 года доля бренда составляет 31%, что сравнимо с показателями 2015 года», - рассказывает Сергей Шуляк.

Продажи бренда Vizit также снизились на 12,6%, при этом доля рынка компании в первом полугодии 2017 года составила 10,4%. Со значительным отставанием от тройки лидеров на 4 позиции расположился бренд Sico (5,5%).

Стоит отметить несколько брендов из ассортимента средств для барьерной контрацепции, предлагаемых аптеками, которые проявили недавно, но уже смогли войти в ТОП-10. Бренд PlayBoy занял 5 строчку и оттеснить вниз бренд Viva, несмотря на значительный рост популярности (+41,9%). Бренд «Спарта» - марка презервативов, принадлежащая компании «Стиль фарма», - попал на 7 место, правда доля его пока незначительна и немного превышает 1%.