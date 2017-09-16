ГЛАВА МИНЗДРАВА РОССИИ ОТПРАВИЛАСЬ С ПРОВЕРКОЙ В ПОЛИКЛИНИКУ БАЛАШИХИ

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Скворцову сопровождал губернатор региона.

В Балашиху днем в четверг, 14 сентября, прибыла министр здравоохранения России. Она посетила город, чтобы принять участие в открытии нового перинатального центра, о чем сообщает пресс-служба области.

Вероника Скворцова побывала в новой поликлинике, ознакомилась с оборудованием, которым оснащено медицинское учреждение, и пообщалась с сотрудниками.

- Новая поликлиника рассчитана на 440 посещений в день, причем это и взрослая, и детская поликлиника, - заявила министр после осмотра.

Она отметила, что благодаря появлению нового медицинского учреждения и военнослужащие, и жители Балашихи смогут получать качественную диагностическую и лечебную помощь.

Вместе со Скворцовой новую поликлинику посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и представители руководства национальной гвардии России.

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Источник: https://news-r.ru/news/moscow/145019/