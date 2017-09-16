В Дагестане врачи научились предотвращать инсульт

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Сразу же после операции больной станет лучше видеть и слышать, а также забудет про бесконечное головокружение и одышку.

То, что сделали хирурги Дагестана, иначе как революцией в медицине не назовешь. С помощью сложнейшей нейрохирургической операции врачи научились предотвращать инсульт.

Операция называется каротидная эндартерэктомия. Хирурги удаляют у больного участок сосуда, поврежденный атеросклерозом. Благодаря этому кровоснабжение мозга полностью восстанавливается.

Результат заметен уже сразу после проведения операции. Пациент станет лучше видеть и слышать, забудет про бесконечное головокружение, одышку и слабость. Из больничной палаты его выпишу буквально через три дня.

Врачи уверены, что подобная операция позволит полностью исключить инсульт в будущем.

Источник: https://news-r.ru/news/dagestan/145125/