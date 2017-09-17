Кубанские хирурги спасли жизнь и здоровье молодой пациентки, пострадавшей в тяжелом ДТП

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Врачи НИИ-ККБ№1 спасли жизнь и здоровье молодой пациентки, доставленной из Ростова. После ДТП кости ее таза были раздроблены на кусочки. Сложнейшее оперативное лечение проводилось травматологами, урологами, а также челюстно-лицевыми хирургами клиники.

25-летняя жительница Ростовской области попала в страшную автомобильную аварию. С тяжелыми травмами головы, груди, живота и таза ее доставили в местную больницу. Врачи стабилизировали больную, однако необходимых технологий и навыков для восстановления таза у них не было. За помощью ростовские медики обратились к кубанским специалистам. На реанимобиле пострадавшую перевезли в Краевую клинику им. проф. С.В.Очаповского.

За спасение жизни молодой женщины взялась мультидисциплинарная бригада врачей из четырех хирургов-травматологов, хирурга-уролога и анестезиологов. Предстояло ни много, ни мало воссоздать первичную анатомию костей таза – собрать воедино множество их обломков, зафиксировать пластинами, устранить повреждения окружающих органов и тканей. Дополнительная сложность была в том, что у пациентки уже полным ходом шел процесс «заживления» – поврежденные кости таза начали неправильно срастаться. Однако все трудности в течение 3 часов были благополучно преодолены.

Через неделю после операции челюстно-лицевые хирурги клиники провели финальный этап лечения больной, исправив перелом нижней челюсти. Сегодня женщина быстро идет на поправку. В ближайшее время она будет наблюдаться у врачей, а после реабилитационного периода сможет вернуться к привычной жизни.

Источник: Минздрав Краснодарского края