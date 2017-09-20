«Три-З» проведет образовательный проект «Клуб коррекции зрения» в Новороссийске

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«Клуб коррекции зрения» - проект для тех, кто хочет получить самую актуальную информацию о современных технологиях коррекции зрения, принять участие в розыгрыше бесплатной операции и получить полезные подарки.

Мероприятие состоится 4 октября 2017 г. в 19:00 в караоке-клубе Gatsby (развлекательный комплекс MAXIMUS) по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 42. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по адресу: club.3z.ru.

В качестве медицинского эксперта выступит заведующая рефракционным отделением клиники «Три-З» г. Краснодар, офтальмохирург Ольга Куликова. Врач расскажет о современных методах коррекции зрения, некоторые из которых представлены только в клинике «Три-З», и лично ответит на все вопросы участников.

В рамках «Клуба коррекции зрения» пройдет розыгрыш бесплатной операции по одной из самых современных технологий коррекции зрения. Для участия в розыгрыше необходимо заполнить форму регистрации по адресу club.3z.ru, поделиться записью о розыгрыше у себя на странице в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram или «Одноклассниках» и не удалять её до 4 октября 2017 года. Победитель будет определен среди присутствующих в день мероприятия c помощью генератора случайных чисел.

Все участники мероприятия получат скидку 30% на рефракционную диагностику и 5000 рублей на коррекцию зрения в клинике «Три-З» г. Краснодара. В ближайшее время для участников мероприятия будет организован бесплатный трансфер из г. Новороссийска в клинику г. Краснодара на рефракционную диагностику и обратно. По результатам диагностики, все желающие сделать коррекцию зрения смогут также бесплатно приехать на процедуру.