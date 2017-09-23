СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЕКАРСТВА БЕЗ РЕЦЕПТА ПРОДАВАЛИ В ТУАПСЕ

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В Туапсе сотрудники правоохранительных органов выявили факт незаконной продажи сильнодействующего лекарственного препарата в аптеке.

35-летняя фармацевт продала посетителю лекарство, хотя рецепта на него у клиента не оказалось.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Стражи порядка также обнаружили нарушения при ведении журнала учёта сильнодействующих медикаментов. По этому факту оформили еще один административный протокол.

Все собранные материалы направят в суд для дальнейшего рассмотрения. Нарушителю предстоит выплатить административный штраф.

Тем временем, жительница Краснодара ответит за оскорбление представителя власти.

Источник: https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/147437/