Из-за недосыпания россиян экономика страны теряет миллиарды

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Аналитический центр НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) решил подсчитать, сколько теряет российская экономика от недосыпа россиян. И получилась огромная сумма: 190 млрд рублей в месяц. Речь о зарплате. Считается, что из-за недосыпания – снижается эффективность сотрудников. Заключение сделано на основе опроса. Выяснилось, что в среднем работники не высыпаются почти 4 рабочих дня в неделю. Об этом заявили более половины опрошенных. Основная причина просмотр телепрограмм, компьютерные игры или чтение книг допоздна. Россияне, таким образом, пытаются отвлечься от рабочей рутины. Мозгам же тоже надо давать возможность переключиться. На втором месте ответ – из-за сверхурочной работы — таких треть. Еще 23% опрошенных объясняют недосыпание возрастом и проблемами со здоровьем. 15% сказали, что имеют проблемы со сном из-за маленького ребенка в семье. Шум за окном – не даёт выспаться 11%. Отдых, посиделки вне дома – стали причиной для 8% невысыпающихся. Руководитель направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова в эфире радио Sputnik посоветовала руководителям быть более гибкими по отношению к рабочему графикуподчиненных.

«Результаты нашего исследования надо принять во внимание, потому что все нормативы были приняты еще тогда, когда превалировала доля ручного труда. Сейчас нас большая часть населения занимается умственным трудом, и для полноценной умственной работы всем людям необходим достаточный отдых. Иначе человек не может работать эффективно. Понятно, что у нас сохраняется некий экономический кризис, и работодатели хотят решить прежний объем задач. И если бы наши работодатели уделяли больше внимания планированию загрузки своих работников, перераспределению обязанностей, понимали, у кого большая загрузка и у кого поменьше внутри компании и старались это как-то отрегулировать, уже был бы эффект. Не надо выгонять всех в 6 вечера с работы, но, хотя бы следить за тем, что те люди, которые сильно задержались на работе, могли бы чуть позже прийти на работу на следующий день. В некоторых европейских станах проводились эксперименты по укорачиванию ежедневного рабочего времени, и они дали очень положительные результаты. У всех на слуху данные по Японии, люди там уже чуть ли не живут на работе, и все это очень плачевно сказывается на каждом конкретном человеке, там и высокий уровень депрессии и очень серьезное "выгорание". Это все нужно принимать во внимание, чтобы так не стало у нас. Работодателям надо быть гибкими, потому что люди делятся на «жаворонков» и «сов». И, возможно, в компаниях надо вести разный график работы для разных людей, в зависимости от их функций, в зависимости от их внутреннего состояния. Кто-то в 8 на работу придет, но он не может работать эффективно, у него все только в 12 начинается», - рассказала аналитик.