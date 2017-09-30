Медики Кубани готовы к экстренным ситуациям

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В Сочи прошло тактико-специальное учение с территориальным центром медицины катастроф и медицинскими организациями на тему «Организация ликвидации медико-санитарных последствий обрушения трибун в ледовом дворце «Большой» г. Сочи».

Мероприятие состоялось в рамках подготовки к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Общее руководство учением по поручению министра здравоохранения Краснодарского края Е.Ф. Филиппова осуществлял заместитель министра Д.Д. Гунба.

Целью Учения являлась проверка реальности исполнения Плана лечебно-эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и проведения массовых (спортивных, культурных и других) мероприятий в Сочи, а также для проработки наиболее эффективных схем взаимодействия оперативных служб и медицинских организаций, оказывающих скорую и скорую специализированную помощь.

В ходе учения были продемонстрированы последовательность и слаженность действий службы скорой медицинской помощи, психолого–психиатрических бригад, сотрудников МЧС и полиции. Уточнены схемы взаимодействия оперативных служб и мед. организаций как в повседневной деятельности, так и в режиме ЧС. Отмечено эффективное взаимодействие между ведомствами и медицинскими службами.

Источник: Минздрав Краснодарского края