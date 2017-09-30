Медики Краснодара извлекли из головы ребенка стальной шип

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В начале сентября в детскую краевую клиническую больницу из центральной районной больницы Крыловского района на вертолете санитарной авиации был экстренно доставлен маленький пациент. Накануне произошел несчастный случай, в результате которого ребенок получил проникающее ранение металлическим инородным телом через глаз в череп.

Врачами нейрохирургического отделения детской краевой клинической больницы было проведено КТ-исследование, на котором установлено, что инородное тело находится в одном миллиметре от ствола мозга. Предмет прилежал к основанию мозга, но к счастью, крупная артерия не задета.

Специалисты удалили металлическое инородное тело из орбиты глаза. При повторном исследовании убедились, что нет крупного кровоизлияния. Данные наблюдения говорят об отсутствии поражения зрительного нерва и сохранении органа зрения.

После несчастного случая прошло больше двух недель, ребенок идет на поправку и в ближайшие дни пациент и его мама отправятся домой.

Источник: Минздрав Краснодарского края