КОФЕ РАЗРУШАЮЩЕ ДЕЙСТВУЕТ НА НЕЙРОННЫЕ СВЯЗИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

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Кофе оказывает негативное действие на головной мозг, разрушая нейронные связи в его клетках. Таковы результаты исследования, проведенного ученым из Стэндфордского университета.

Психолог Рассел Подрак опубликовал тезисы своей работы в Stanford news, и если верить американскому ученому, то употребление кофе может быть опасно.

Рассел Подрак два раза в неделю в течение полутора лет делал сканирование головного мозга с помощью аппарата МРТ. Раз в неделю ученый голодал, после чего сдавал свою кровь на лабораторные исследования. Он проводил исследования как натощак, так и после завтрака, который обязательно включал кофе. Эксперимент показал, что на головной мозг сильное влияние оказывало наличие кофе. После его употребления работа зрительных нервов ухудшалась, снижалась и активность соматосенсорной системы. Данная система образуется рецепторами и центрами обработки нервной системы и отвечает за осязание, температуру, ноцицепцию, контролирует пространственное положение частей тела относительно друг друга.

По мнению ученого, нарушение в работе зрительных нервов и соматосенсорной системы обусловлено тем, что кофе влияет на нейронную связь между соматосенсорной и моторной системами. При повышении уровня кофеина в крови данная связь становится слабее.

Источник: https://news-r.ru/news/medicine/64440/