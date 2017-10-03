Форум «Здравоохранение Крыма - 2017: регуляторика и развитие» соберет профессионалов в Алуште

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12 октября 2017 года в Алуште состоится форум «Здравоохранение Крыма – 2017: регуляторика и развитие», посвященный вопросам совершенствования системы лекарственного обеспечения и эффективного функционирования системы здравоохранения Республики Крым, г. Севастополя и Южного федерального округа.

Форум проходит при поддержке Комитета Государственной Думы по охране здоровья, Министерства здравоохранения Республики Крым, Союза «Национальная Фармацевтическая Палата», Крымского федерального университета, отраслевых ассоциаций. Организаторы форума - аналитическая компания DSM Group и ААУ «СоюзФарма».

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко отмечает важность форума для региона: «Уже в третий раз форум проходит в Крыму и позволяет обсудить наиболее острые проблемы и приоритетные направления в развитии системы лекарственного обеспечения республики. В прошлые годы мы обсуждали проблемы в формировании заявок, понимания потребностей – сейчас мы можем подвести итоги и оценить, насколько опыт других регионов, которым с нами делились и делятся наши коллеги на форуме, был полезен, насколько быстрее и эффективнее он позволил нам проделать работу за трёхлетний период. Одно из приоритетных направлений политики министерства здравоохранения - создание системы бесперебойного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Сейчас мы выстраиваем такую систему практически с нуля и хотели бы рассказать о том, как проходит этот процесс. В этом году форум обещает быть очень масштабным и интересным, я прошу коллег принять в нём активное участие».

Основная сессия форума посвящена вопросам государственной политики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения населения ЮФО, Республики Крым и Севастополя, а также госрегулированию фармацевтической деятельности и оценке нормативных актов. Эксперты обсудят мониторинг цен и маркировку лекарственных препаратов.

Источник: Аналитическая компания DSM Group