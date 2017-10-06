Как вылечить простуду за день

/Здоровье/

Возможно ли справиться с першением в горле и заложенностью носа за день? Оказывается, вполне реально.

Иногда проснувшись утром, чувствуете, что «попали». Попали в сети простуды или инфекции, незаметно захватившей вас в плен ночью, когда вы мирно спали. Противная сухость и першение в горле являются первыми симптомами начала заболевания. Конечно, если вспомнить предыдущий день, обязательно отыщется причина недомогания. Помните кашляющего и хлюпающего носом коллегу, проходившего мимо, а может быть и заботливо склонившегося к вашему столу, решая насущные производственные проблемы? А может быть, сидя на рабочем месте, вы замёрзли из-за отсутствия обогрева помещения ввиду не наступления календарного времени включения отопления? Если вы ездите общественным транспортом на работу и обратно, сами понимаете, что вирусы «балдеют» от скопления биологического материала в закрытом пространстве!

Как видите, причин для заболевания множество и не всегда вы виноваты в них. Хотя какие-то шаги можно предпринять для спасения своего организма.

Итак, ни горячий чай или кофе, ни чистка зубов не избавили вас от неприятных ощущений в горле. Принимайтесь за дело.

Если в доме имеется фито-чай (липовый, малиновый, смородиновый или смесь, что еще лучше), заваривайте, настаивайте и пейте. Не забудьте взять чай с собой на работу, чтобы заварить и выпить в течение дня чашки две-три напитка.

Приготовьте раствор для полоскания горла. Есть несколько вариантов. Можно развести в тёплой воде (половина стакана) чайную ложку настойки календулы, можно сделать содово-солевой раствор. Для этого по половине чайной ложки соды и соли (желательно морской) растворите в половине стакана тёплой кипяченой воды. Прекрасным действием обладает просто соляной раствор из морской соли (чайная ложка соли на полстакана тёплой воды).

Выбирайте любой вариант, готовьте раствор и тщательно прополощите горло.

Если к першению в горле подключилась заложенность носа, закапайте в нос (в каждый носовой ход) по две капли сока алоэ, если это замечательное растение есть в вашем доме. Лист алоэ промыть, одноразовым шприцем без иголки набрать сок растения и впрыснуть в нос. Вместо шприца можно воспользоваться пипеткой.

Если под рукой нет алоэ, вспомните о бальзаме «Звёздочка». Его состав идеально подходит для профилактики простудных и инфекционных заболеваний и лечения насморка. Аккуратно (без фанатизма) смажьте бальзамом носовые ходы (неглубоко и немного). Постарайтесь часа два после полоскания и закапывания ничего не есть и не пить.

Можете отправляться на работу. Постарайтесь одеться теплее, особенно, если на улице холодно. Продумайте варианты утепления себя любимой на работе, в случае холода в рабочем помещении. Вспомните о шерстяных жакетах, жилетах, шарфах, которые придутся очень кстати в холодных стенах кабинетов и производственных помещений. Если есть возможность провести день в тёплых носках, не отказывайтесь от такого удовольствия.

В течение рабочего дня не забывайте пить фито-чай. Не помешает наличие лимона. Съеденные «живьем» без сахара пара кусочков фрукта помогут взбодрить организм. Чай с лимоном – тоже хороший вариант.

Вернувшись с работы, даже если самочувствие вроде бы наладилось, обязательно на ночь проделайте пару процедур.

Первая: обязательно после ужина и перед сном прополощите горло раствором настойки календулы (чайная ложка на полстакана тёплой воды) или соды с солью (по половине чайной ложки соды и соли на полстакана тёплой воды) или солевым (неполная чайная ложка на полстакана тёплой воды).

Перед сном примите тёплую, даже чуть горячую ванну или попарьте ноги, добавив в воду сухую горчицу или морскую соль. Вытрите насухо ноги, наденьте носки и отправляйтесь спать.

При заложенном носе можно подышать паром над кастрюлей или чайником, накрывшись большим полотенцем. Если есть ингалятор, воспользуйтесь им.

Обычно после проведенных манипуляций на утро исчезают все симптомы простуды.

Можно, конечно, встав утром и почувствовав недомогание, начать жалеть себя, ничего не предпринимая. Ведь температуры еще нет, вдруг само пройдет! Прийти на работу, сидеть с потухшим взглядом, объясняя окружающим причину плохого настроения. Жаловаться на погоду и холод в помещении (не захватив из дома тёплый шарф или жилет). К обеду окончательно разболеться и пойти к врачу. Принимать неделю назначенные убойные дозы лекарств, вылечить горло и насморк, но получить дисбактериоз, еще пару недель бороться с ним опять же лекарствами. А потом месяц приходить в себя (это если повезет).

Обычно за сезоном простуд приходит эпидемия гриппа и организмы, ослабленные приёмом лекарств, легко "хватают" каждую бактерию, пролетающую мимо.

Работайте на упреждение! Не ленитесь, даже когда кажется, что совсем нет сил. Заставьте себя вовремя позаботиться о своём организме, чтобы не травить его после лекарствами. Не надейтесь на «авось»!

Запаситесь заранее вкусными травяными чаями, лекарственными сборами. Замените пищевую обыкновенную соль на морскую. Заведите прекрасное растение алоэ, которое станет незаменимым кладезем бесплатных витаминов и заживляющих веществ! Оно, конечно, не такое гламурное как орхидея, но пользы принесет немало!

Пусть лимон станет вашим любимым лакомством в осеннее ненастье. Нарезанный тоненькими кружочками и присыпанный сахаром экзотический фрукт вкуснее любой конфеты.

Будьте здоровы!

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/doctor/n112105231.html