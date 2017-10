10 октября - Всемирный день охраны психического здоровья

/Здоровье/

В Новороссийске на территории поликлинического отделения Психоневрологического диспансера состоится «День здоровья» на тему: «Нет здоровья без психического здоровья». Открытый прием будет проходить с 09.00 до 12.00. Любой желающий может прийти и получить квалифицированную и анонимную консультацию врача психиатра, медицинского психолога, социального работника.

В рамках Дня здоровья будет проводиться акция: «Память». Где любой желающий может пройти диагностику состояния памяти и получить рекомендации.

На прием приглашаются все желающие!

Необходимо посетить открытый прием, если:

вы чувствуете постоянно повышенную утомляемость, нарушения концентрации внимания, затруднение сосредоточения;

вы постоянно чувствуете, что ваше настроение снижено и ничего вас не радует;

нарушен сон и вы не можете уснуть или постоянно просыпаетесь раньше обычного;

испытываете тревогу или нервное напряжение в течение длительного времени;

вы испытываете приступы агрессии;

заметили, что последнее время снизилась память(или вам об этом говорят ваши близкие)

Вас ждут по адресу:

Психоневрологический диспансер

г. Новороссийск, ул. Героев десантников дом 24

