10 октября - Всемирный день охраны психического здоровья
В Новороссийске на территории поликлинического отделения Психоневрологического диспансера состоится «День здоровья» на тему: «Нет здоровья без психического здоровья». Открытый прием будет проходить с 09.00 до 12.00. Любой желающий может прийти и получить квалифицированную и анонимную консультацию врача психиатра, медицинского психолога, социального работника.
В рамках Дня здоровья будет проводиться акция: «Память». Где любой желающий может пройти диагностику состояния памяти и получить рекомендации.
На прием приглашаются все желающие!
Необходимо посетить открытый прием, если:
вы чувствуете постоянно повышенную утомляемость, нарушения концентрации внимания, затруднение сосредоточения;
вы постоянно чувствуете, что ваше настроение снижено и ничего вас не радует;
нарушен сон и вы не можете уснуть или постоянно просыпаетесь раньше обычного;
испытываете тревогу или нервное напряжение в течение длительного времени;
вы испытываете приступы агрессии;
заметили, что последнее время снизилась память(или вам об этом говорят ваши близкие)
Вас ждут по адресу:
Психоневрологический диспансер
г. Новороссийск, ул. Героев десантников дом 24
*Кадр из кинофильма Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cuckoo's Nest " 1975г.