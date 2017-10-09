Недосыпы ведут к потере харизмы и вранью

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Хроническое недосыпание грозит серьезными проблемами со здоровьем и влияет на характер людей. Об этом рассказал автор книги "Почему мы спим", профессор неврологии Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокер. Ученый отмечает, что от недосыпа в первую очередь страдают иммунная система и сердце. Люди становятся менее харизматичными и чаще обманывают. У каждого человека есть своя запрограммированная продолжительность сна, рассказал в эфире радио Sputnik врач-сомнолог, член общественной организации "Российское общество сомнологов" Павел Кудинов.

«С большинством выводов Мэтью Уокера я абсолютно согласен. Не могу утверждать, что люди больше обманывают или что-то еще, но то, что они становятся более раздражительными – однозначно. У каждого человека генетически запрограммированная продолжительность сна. Она с детства до старости остается одна и та же. В среднем, это около 6-8 часов сна. И действительно, недосып в течение недели невозможно компенсировать в выходные дни. Более того, это еще вреднее. Одно из главных правил – вы должны ложиться и просыпаться в одно и то же время. Максимальная разница может быть 2 часа, потому что, скажем, вы проснулись на 3-4 часа позже в воскресенье. Это значит, что еще 3-4 дня вы будете адаптироваться к новым условиям пробуждения в более раннее время. Актуальность режима действует не только для школьников, но и для взрослых. Это заряжает наши биологические часы, обеспечивает их правильное функционирование. Действительно, важно прекратить пользоваться компьютером, смартфоном и перестать смотреть телевизор за час до того, как отправиться спать. Это все – источники света. Книги читать можно, они – источник отраженного света. Когда свет прекращает падать на сетчатку, начинает вырабатываться гормон мелатонин, который отвечает за отход ко сну, за прекращение бодрствования и появления сонливости. Соответственно, если мы смотрим в телефон прямо перед сном – выработка гормона нарушается. Если у молодых людей это может внешне сильно не отражаться, с возрастом это приводит к проблемам с засыпанием и к худшему качеству сна. Вы можете выйти погулять, чтобы улучшить качество сна. Или посвятить этот час ритуалам отхода ко сну, например, умыться, выпить воды, расстелить кровать. За 4 часа до сна желательно не выпивать. Алкоголь очень расслабляет мышцы, он приводит к храпу к остановкам дыхания во сне – это достаточно серьезно, приводит к инфарктам, инсультам. Нужно правильно выбрать матрац и подушки. На каком боку вы спите – все равно. Но на спине может быть больше храпа и остановок дыхания во сне. Перьевые подушки – это вред. Раз в полгода их нужно относить в химчистку. В комнате должно быть прохладно, около 19-21 градусов. Но все зависит от индивидуальных предпочтений», – рассказал эксперт.