В Госдуме обсудили бюджет здравоохранения на 2018 – 2020 годы

/Здоровье/

На «круглом столе» в Государственной Думе состоялось обсуждение темы «Здравоохранение в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы – оптимизация или развитие?». В дискуссии приняли участие депутаты Госдумы, руководители Министерства здравоохранения России, ФОМС, Федерального медико-биологического агентства, Роспотребнадзора, общественных организаций и научного сообщества. Вел мероприятие председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов





Предлагая обсудить перспективы здравоохранения, Дмитрий Морозов назвал вопросы финансирования болезненными, требующими системного подхода и совместного принятия решений депутатов и профессионального сообщества.

Участники мероприятия в рамках работы над проектом закона о федеральном бюджете на 2018-2020 годы обсудили вопросы формирования бюджетного раздела «Здравоохранение», особое внимание было уделено финансированию лекарственного обеспечения и первичной медицинской помощи.

Параметры бюджета здравоохранения и перспективные направления для дополнительного финансирования представила Наталья Хорова, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации.

В рамках федерального бюджета на госпрограмму «Развитее здравоохранения» предусмотрен объем бюджетных ассигнований в 2018 году – 300 090,0 млн рублей, в 2019 году – 265 711,4 млн рублей, в 2020 году – 338 403,5 млн рублей. По данным на 1 сентября текущего года – 314 989,1 млн рублей. По её словам, в рамках госпрограммы уже действует несколько приоритетных проектов: по развитию медицинской авиации, по движению медикаментов, а также электронное здравоохранение. С 2018 года в бюджете запланированы и новые направления, в частности, бережливая поликлиника и новые кадры, на последний, по словам замминистра, нужно дополнительно ежегодно по 1 млрд рублей дополнительно к уже выделенным 1,5 млрд рублей.

Н.Хорова также сообщила, что рост на субвенции по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению составит 100,5 млрд рублей.

Основной проблемой, по мнению представителя Минздрава, по-прежнему является задолженность по софинансированию регионами расходов на оказание населению медпомощи, не входящей в программу ОМС. Порядка 70 субъектов Федерации имеют просроченную задолженность.

Заместитель Министра финансов Российской Федерации Антон Котяков, в свою очередь, остановился на принципах проектирования бюджета в соответствии с текущими расходами и приоритетностью всех социальных выплат.

Вопросы чиновникам задали представители профессионального сообщества. Они, в первую очередь, интересовались причинами отсутствия в бюджете нормативов подушевого финансирования подготовки студентов.

Депутаты обращали внимание на необходимость ликвидации кредиторской задолженности субъектов Федерации, в первую очередь, на первичную медпомощь, задавали вопросы о дорогостоящих препаратах, говорили о снижении закупочной цены, а также указывали на недостаточные объемы обязательной медицинской помощи, в том числе амбулаторной.

Президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, обращаясь к представителю Минфина России, возмутился низкой долей расходов на медицину, порядка 3,7% от ВВП. Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский предлагал разорвать порочный круг, отмечая, что вся амбулаторная помощь идет «через кассу» в ФГБУ, а пациенты линейными специалистами туда не направляются из-за отсутствия финансирования.

В обсуждении также приняли участие: председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко; Анна Попова - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Михаил Мурашко - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Петр Глыбочко - председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Наталья Санина и члены Комитета по охране здоровья Леонид Огуль, Юрий Кобзев и Тамара Фролова.

Согласно внесенному в Госдуму проекту федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, расходы в 2018 году составят 16,515 трлн рублей, в 2019 году и 2020 году – 16,415 триллиона рублей и 17,24 триллиона рублей соответственно. Доходы ожидаются на уровне 15,182 трлн рублей в 2018 году, 15,548 трлн в 2019 году и 16,28 трлн в 2020 году. В документе предусмотрен дефицит бюджета в 2018 году - 1,332 трлн рублей (1,37% от ВПП страны), в 2019 году – 867 млрд рублей (0,84%), в 2020 году – 960 млрд рублей (0,87%).

Источник: Госдума